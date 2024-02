Jungen Familien fehlt Wohnraum, Ältere wollen sich verkleinern. Warum nicht tauschen?

Überall fehlt es an Wohnraum. Die einen sagen, wir müssen dringend neue Wohnungen bauen. Die anderen meinen, es sei genügend Wohnraum da, man müsse ihn nur verfügbar machen, statt weitere Flächen zu versiegeln. Bei uns im Ort wurde gerade ein Sportplatz verlegt, damit dort ein neues Wohn-Quartier gebaut werden kann. Gleichzeitig haben wir Baulücken im Bestand. Und ältere Menschen wohnen alleine in großen Häusern, während bei jungen Familien die Wohnung aus allen Nähten platzt. Für Eigentümer, deren Wohnung zu groß oder klein geworden oder eventuell nicht altersgerecht ist, kann der Immobilientausch eine gute Möglichkeit sein – wobei aber auch ein finanzieller Ausgleich zu regeln wäre. Die größte Hürde besteht wahrscheinlich darin, einen Tauschpartner zu finden. Während in Wohnanlagen die Suche innerhalb der Hausgemeinschaft beginnen kann, ist man anderenorts auf eine Online-Plattform oder einen Makler angewiesen. Einige Makler haben sich bereits auf den Immobilientausch spezialisiert. Auch für Mieter ist es sinnvoll, über einen Tausch nachzudenken.