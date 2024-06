In Brandenburg gehen Forscher auf einem weltweit einmaligen Gelände der Frage nach, wie der Wald den Klimawandel überleben kann. Von Klaus Sieg

Mehrere Dürrejahre in Folge, Borkenkäfer und Waldbrände – der Wald in Deutschland steckt in der Krise. Vier von fünf Bäumen sind laut aktuellem Waldzustandsbericht der Bundesregierung