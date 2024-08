Wissenschaftler warnen: Handysucht schadet gerade jungen Menschen. Die Schulleistungen sinken messbar. Gefordert ist nicht nur die Politik. Zu viele Eltern sind in punkto Smartphone-Nutzung einfach miserable Vorbilder.

Alle digitalen Geräte sind während der gesamten Unterrichtszeit (...) und auf dem gesamten Schulgelände ausgeschaltet und werden außer Sichtweite sicher verwahrt. Eine Stummschaltung reicht nicht aus.“ So lautet Paragraf 1 der Muster-Nutzungsordnung für Smartphones, welche das Pädagogische Landesinstitut Rheinland-Pfalz entwickelt hat. Was in unserer so gerne beschworenen „Bildungsrepublik“ eine Selbstverständlichkeit sein sollte, ist aber leider nur ein unverbindlicher Textentwurf. Am Ende ist jede Schule beim Thema Handy & Co. auf sich selbst gestellt. Und wenn das neue Schuljahr beginnt, beginnt auch wieder der tägliche Kampf der Lehrer gegen die in den Ferien bis tief in die Nacht gepflegte Daddelsucht.

Daddeln