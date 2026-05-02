Reise Wie sich der Urlaub mit KI planen lässt
Von Hans-Werner Rodrian
Der Sommerurlaub steht an, aber noch nicht mal der Flug ist gebucht? Genau da kommt die Künstliche Intelligenz ins Spiel: Dank moderner KI-Helfer wird die Reiseplanung heute zum Kinderspiel. KI kann Routen für Roadtrips entwerfen, passende Unterkünfte finden und Sehenswürdigkeiten entsprechend persönlicher Vorlieben empfehlen. Aber auch die besten Werkzeuge funktionieren nur so gut, wie sie von ihren Benutzern eingesetzt werden. Nachfolgend neun Tipps, wie KI wirklich die Reiseplanung erleichtert und nicht einfach nur neuen Reiseärger verursacht.
Jeder kennt ChatGPT, Google Gemini und Microsoft Copilot. Die drei Platzhirsche antworten auch brav auf Reisefragen, aber oft sehr allgemein. Wer das Besondere will, der nutzt besser spezielle Reise-Tools auf KI-Basis wie Wonderplan, iplan.ai, Trip Planner AI und AskLayla. Sie unterhalten sich mit ihrem Benutzer, merken sich die jeweiligen Vorlieben, das Budget und erstellen auf dieser Basis für den Benutzers maßgeschneiderte Reiserouten – zum Teil sogar mit minutengenauen Angaben. Außerdem liefern sie Empfehlungen für Aktivitäten, Restaurants und Unterkünfte. Doch Achtung: Keines dieser KI-Tools ist aus purer Nächstenliebe programmiert worden – am Ende geht es um eine neue Art von Online-Reisebüros, die natürlich davon leben, etwas zu verkaufen.
Je genauer sie gefragt wird, umso präzisere Antworten kann die KI geben. Ein Beispiel für eine konkrete Anfrage: „Du bist Experte für Wanderungen auf Korsika. Die Reise startet und endet am Flughafen Ajaccio. Gewandert wird vier Stunden pro Tag. Wir sind zu dritt, reisen vom 20. bis zum 27. September und bevorzugen wenig touristische Gegenden. Wir wollen auf Campingplätzen übernachten. Plane Zwischenstopps zum Lebensmitteleinkauf ein. Das Gesamtbudget pro Person beträgt 600 Euro.“ Die erste Antwort, die die Maschine ausspuckt, kann dann noch durch Nachfragen verfeinert werden wie: „Baue mehr Stopps zum Baden ein.“
Die KI-Agenten
Es geht sogar noch einfacher: Die Voyager-KI des chinesischen App-Giganten Alipay behauptet bereits, Flugverspätungen und schlechtem Wetter von selbst aus dem Weg zu gehen und die perfekte Route auszuwählen, ohne dass eigens gepromptet werden muss. Expedia Romie und Google Mode sind da etwas vorsichtiger und lassen sich zum Beispiel so konditionieren: „Überprüfe meine Gmail-Buchungen/meinen Expedia-Flug für [Ziel] und schlage bei Verspätung Alternativen vor.“ Das kann im Zweifel eine Menge Stress sparen.
Ergebnisse überprüfen
KI-Tools greifen auf viele Datenquellen zu – und nicht alle sind aktuell. Das gilt auch bei der Urlaubsplanung und für die Reiseinformationen, die von der KI ausgegeben werden. Daher ist es wichtig, alle Vorschläge und Ergebnisse kritisch zu prüfen, bevor Entscheidungen getroffen werden, wie eine bestimmte Wanderroute oder gar das Buchen eines Flugtickets oder Hotels. Die Künstliche Intelligenz ersetzt nicht den gesunden Menschenverstand und schon gar nicht die Expertise professioneller Reiseberater. Tipp: Besonders fehleranfällig sind die Aktualität von Preisen sowie die Verfügbarkeit von Unterkünften, Attraktionen oder auch die Öffnungszeiten. Das ist bei gedruckten Reisebüchern oder Online-Reiseführern auch nicht anders.
KI nicht überschätzen
KI kann viel Zeit sparen und inspirierende Vorschläge liefern. Die eigene Recherche und Kreativität ersetzt sie aber nicht. Genauso wie niemand früher blind einem gedruckten Reiseführer nachgereist wäre, sind die KI-Chatbots von heute eher eine touristische Rezeptsammlung: Man kommt schneller und mit weniger Stress zum Erfolg, weil die Tools bereits praktische Vorschläge als Ausgangspunkt bieten, die sich dann ganz nach Geschmack und Neigung individualisieren lassen. Die endgültige Entscheidung kann einem die KI aber nicht abnehmen.
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Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.