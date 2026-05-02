Die richtigen Tools, die passenden Fragen, die angemessene Skepsis: Neun Ideen, wie sich KI-Chatbots bei der Reiseplanung sinnvoll einsetzen lassen.

Von Hans-Werner Rodrian

Der Sommerurlaub steht an, aber noch nicht mal der Flug ist gebucht? Genau da kommt die Künstliche Intelligenz ins Spiel: Dank moderner KI-Helfer wird die Reiseplanung heute zum Kinderspiel. KI kann Routen für Roadtrips entwerfen, passende Unterkünfte finden und Sehenswürdigkeiten entsprechend persönlicher Vorlieben empfehlen. Aber auch die besten Werkzeuge funktionieren nur so gut, wie sie von ihren Benutzern eingesetzt werden. Nachfolgend neun Tipps, wie KI wirklich die Reiseplanung erleichtert und nicht einfach nur neuen Reiseärger verursacht.

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Jeder kennt ChatGPT, Google Gemini und Microsoft Copilot. Die drei Platzhirsche antworten auch brav auf Reisefragen, aber oft sehr allgemein. Wer das Besondere will, der nutzt besser spezielle Reise-Tools auf KI-Basis wie Wonderplan, iplan. ai, Trip Planner AI und AskLayla. Sie unterhalten sich mit ihrem Benutzer, merken sich die jeweiligen Vorlieben, das Budget und erstellen auf dieser Basis für den Benutzers maßgeschneiderte Reiserouten – zum Teil sogar mit minutengenauen Angaben. Außerdem liefern sie Empfehlungen für Aktivitäten, Restaurants und Unterkünfte. Doch Achtung: Keines dieser KI-Tools ist aus purer Nächstenliebe programmiert worden – am Ende geht es um eine neue Art von Online-Reisebüros, die natürlich davon leben, etwas zu verkaufen.

Präzise prompten überschrift_Artikel>

Je genauer sie gefragt wird, umso präzisere Antworten kann die KI geben. Ein Beispiel für eine konkrete Anfrage: „Du bist Experte für Wanderungen auf Korsika. Die Reise startet und endet am Flughafen Ajaccio. Gewandert wird vier Stunden pro Tag. Wir sind zu dritt, reisen vom 20. bis zum 27. September und bevorzugen wenig touristische Gegenden. Wir wollen auf Campingplätzen übernachten. Plane Zwischenstopps zum Lebensmitteleinkauf ein. Das Gesamtbudget pro Person beträgt 600 Euro.“ Die erste Antwort, die die Maschine ausspuckt, kann dann noch durch Nachfragen verfeinert werden wie: „Baue mehr Stopps zum Baden ein.“

Die KI-Agenten

Es geht sogar noch einfacher: Die Voyager-KI des chinesischen App-Giganten Alipay behauptet bereits, Flugverspätungen und schlechtem Wetter von selbst aus dem Weg zu gehen und die perfekte Route auszuwählen, ohne dass eigens gepromptet werden muss. Expedia Romie und Google Mode sind da etwas vorsichtiger und lassen sich zum Beispiel so konditionieren: „Überprüfe meine Gmail-Buchungen/meinen Expedia-Flug für [Ziel] und schlage bei Verspätung Alternativen vor.“ Das kann im Zweifel eine Menge Stress sparen.

KI-Tools kombinieren überschrift_Artikel>

Jede KI hat ihre Stärken: Während zum Beispiel TripIt und Gemini in Google Travel gut darin sind, Buchungen zu organisieren, liegen die Stärken von Tools wie Wonderplan und iplan.ai darin, detaillierte Tagespläne auszuarbeiten. Tools wie Trip Planner AI sammeln Reiseempfehlungen aus Instagram und Tiktok, die Ergebnisse sind folglich eher trendig, aber manchmal nicht besonders zuverlässig. Andere Tools wie Mindtrip nutzen KI für visuelle, interaktive Karten, die Routen, Sehenswürdigkeiten, Bewertungen, Öffnungszeiten und Entfernungen anzeigen. KI-Kenner kombinieren deshalb mehrere Anwendungen, um am Ende das Beste aus allen Welten zu bekommen und den Trip optimal zu planen.

Spontan anpassen überschrift_Artikel>

Viele KI-Reiseplaner ermöglichen es, die vorgeschlagenen Routen jederzeit zu ändern, Stopps hinzuzufügen oder zu entfernen und den Tagesablauf sogar noch beim Frühstück anzupassen. Diese Flexibilität lässt sich nutzen, um spontan auf Wetter, Stimmung oder auch neue Entdeckungen zu reagieren. Hilfreich ist es, sich die KI-generierten Reisepläne als PDF oder in einer App herunterzuladen, um auch ohne Internetzugang auf Routen, Karten und Empfehlungen zugreifen zu können. In Regionen mit schlechtem oder keinem Empfang kann das extrem wichtig werden.

Die Reisepläne teilen überschrift_Artikel>

Die meisten KI-Apps bieten Funktionen, um die geplanten Routen mit Freunden oder der Familie zu teilen. So lassen sich Trips gemeinsam planen, auch wenn die einzelnen Teilnehmer noch gar nicht am gleichen Ort sind, oder wenn schon vor Beginn des Urlaubs gemeinsame Unternehmungen geplant werden wollen. Bei einigen Tools ist es außerdem möglich, Kommentare zu hinterlassen und die Reise interaktiv zu gestalten – eine Option, die sich vor allem für Gruppenreisen lohnt.

Alternativen planen überschrift_Artikel>

Das ist der große Vorteil von KI-Tools: Sie machen alles superschnell. Warum sich also nicht für jeden Tag gleich mehrere Varianten planen lassen, statt den erstbesten Vorschlag zu nehmen? Sonst sieht man in erster Linie die Standardattraktionen aus Instagram und steht mit Hunderten anderen Menschen in der Schlange. Zusätzlich ist der Urlauber mit vorgeplanten Varianten für alle Eventualitäten gerüstet – etwa wenn es am Wandertag regnet. Auch für eine Gruppe mit unterschiedlichen Interessen bietet sich das an.

Ergebnisse überprüfen

KI-Tools greifen auf viele Datenquellen zu – und nicht alle sind aktuell. Das gilt auch bei der Urlaubsplanung und für die Reiseinformationen, die von der KI ausgegeben werden. Daher ist es wichtig, alle Vorschläge und Ergebnisse kritisch zu prüfen, bevor Entscheidungen getroffen werden, wie eine bestimmte Wanderroute oder gar das Buchen eines Flugtickets oder Hotels. Die Künstliche Intelligenz ersetzt nicht den gesunden Menschenverstand und schon gar nicht die Expertise professioneller Reiseberater. Tipp: Besonders fehleranfällig sind die Aktualität von Preisen sowie die Verfügbarkeit von Unterkünften, Attraktionen oder auch die Öffnungszeiten. Das ist bei gedruckten Reisebüchern oder Online-Reiseführern auch nicht anders.

KI nicht überschätzen

KI kann viel Zeit sparen und inspirierende Vorschläge liefern. Die eigene Recherche und Kreativität ersetzt sie aber nicht. Genauso wie niemand früher blind einem gedruckten Reiseführer nachgereist wäre, sind die KI-Chatbots von heute eher eine touristische Rezeptsammlung: Man kommt schneller und mit weniger Stress zum Erfolg, weil die Tools bereits praktische Vorschläge als Ausgangspunkt bieten, die sich dann ganz nach Geschmack und Neigung individualisieren lassen. Die endgültige Entscheidung kann einem die KI aber nicht abnehmen.

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Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.