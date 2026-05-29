Im Lotto hot mer eh nie sechs Richtige? So en Bleedsinn! In Rheinland-Palz geht fascht alles.

„Erfahrt er die Lottozahle en Daach vorher?“

„Nä.“

„Derf er die Lottozahle selwer ziehe?“

„Nä.“

„Griecht er wenniggschdens die Telefonnummer vun de Lottofee?“

„Mach emol halblang, Fred!“

Glaawen Se mer’s! Seit acht Daach nervt mich mein Kumbel Fred middem G’schäftsfiehrer vun Lotto Rheinland-Palz. Also, nit middem G’schäft sfiehrer perseenlich, den kennt er jo gar nit. Mit dem Job halt.

„Braucht mer so en G’schäftsfiehrer?“

„Wääß ich nit“, saach ich.

„Was macht der eichentlich?“

„Wääß ich ach nit. Irchendebbes mit Schecks verdääle, Sport un Spielsucht.“

„Warum war des änner vun de SPD?“

„Weil die so gut mit Zahle kinnen.“

„Warum werd’s jetzt änner vun de CDU?“

„Weil am Wahldaach Zahldaach war.“

„Des war en Wortwitz, odder?“

„Frooch die SPD“, saach ich.

„Un desdeweeche hänn se dann uff äämol zwää Lotto-G’schäftsfiehrer hawwe wolle?“

„Nä, Fred! Weil än G’schäftsfiehrer allää noch nie im Lotto gewunne hot!“

De Fred runzelt die Stirn.

„Jetzt awwer!“, saach ich. „Naddierlich desdeweeche! Un weil die SPD immer noch glaabt, sie kann sich alles erlauwe.“

„Awwer ... jetzt brauchen se dann ... doch blooß noch ... än G’schäftsfiehrer?“

„Des mit dem ,brauche’ hoscht du g’saacht“, saach ich. „Ja. Blooß noch änner.“

„Un was verdient der?“

„200.000 Euro rum. Hawwich gelese.“

„Ich will Lotto-G’schäftsfiehrer werre!“, blärrt de Fred un hubbst vun de Kautsch.

„Hugg dich widder hie, Fred! Den Job hot doch längscht de Baldauf vun de CDU.“

„Äh, un, warum eichentlich?“

„Weil er halt nit Minischter worre isch in de neie Landesregierung“, saach ich.

„Awwer ... ich bin doch ach känn Minischter worre!“, saacht de Fred.

Uff. Wer’s ihm zu End erklärt, griecht mei zwää Richdiche vum Mittwoch. Un naddierlich en Poschte beim Land. Ich mään jo blooß.

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Der Autor

Michael Konrad ist bei der RHEINPFALZ am SONNTAG der Mann für die Pfalz und alles Pfälzische. Mit seiner wöchentlichen Dialektkolumne „Ich mään jo blooß“ und der Mitmachserie „Saach blooß“ über Pfälzer Begriffe und Redensarten schafft er Raum für die Sprache der Pfälzerinnen und Pfälzer. Die Leser können ihn damit immer wieder auch „live“ erleben – überall in der Pfalz. Seine Bücher rund um den Pfälzer Dialekt gibt’s unter anderem in Pfalzläden, im Buchhandel und im RHEINPFALZ-Shop.

