Wer für eine spätere Finanzierung den Zinssatz sichern will, kann ein Forward-Darlehen nutzen.

„Mein Immobiliendarlehen läuft in etwa vier Jahren aus. Zur Vermeidung steigender Darlehenszinsen auf die verbleibende Restschuld wurde mir der Abschluss eines Bausparvertrags zur Anschlussfinanzierung empfohlen.“

Nach Ende der Niedrig- und Nullzins-Phase werden aktuell wieder viele Bausparverträge verkauft. „Sicherung einer Darlehensschuld gegen steigende Zinsen“ ist das am häufigsten genannte Verkaufsargument. Richtig ist: Mit einem Bauspardarlehen erhalten Sie eine zukünftige Finanzierung zum heute festgelegten Zinssatz. Jedoch sollten Sie folgende Nachteile bedenken. Die tatsächliche Effektivverzinsung Ihrer Bausparfinanzierung liegt aufgrund der von Ihnen erlittenen Verluste in der Ansparphase des Bausparvertrages und weiteren Kosten und Gebühren erheblich über dem von der Bausparkasse genannten Darlehenszins. Beispielsweise verzichten Sie in der Ansparphase auf etwa 2 bis 3 Prozent Rendite gegenüber anderen Anlagen. Hinzu kommen Gebühren. Und häufig steht das Bauspardarlehen nicht rechtzeitig zur Verfügung, so dass eine teure Zwischenfinanzierung fällig wird. Eine gute Alternative ist ein Forward-Darlehen, mit dem Sie sich heute den Zinssatz für ein künftiges Darlehen sichern. Und da Sie die unterlassenen Beiträge für einen Bausparvertrag nun für Sondertilgungen oder zur Verminderung der Anschlussfinanzierung nutzen können, wird auch Ihre Restschuld geringer sein als bei Abschluss des Bausparvertrags.

