Kommt der Medizinische Dienst zur Begutachtung, muss man seine schwachen Momente zeigen, nicht die besten. Sonst stimmt später das Geld für die Betreuung nicht.

Von Carina Frey

Wenn Otto Berger zu seinen Beratungsbesuchen kommt, empfangen ihn die Menschen in aller Regel gastfreundlich. Sie führen ihn in die Wohnung, haben den Tisch gedeckt, Kaffee und Kuchen bereitgestellt. Sie plaudern über das Wetter und erzählen, was sie in jüngeren Jahren gemacht haben. Zehn Minuten spielt Berger beim Smalltalk mit. Dann sagt er: „Wenn Sie den Gutachter so empfangen, dann haben Sie schon verloren.“

Otto Berger ist Pflegescout in Mettmann, Nordrhein-Westfalen. Er berät ehrenamtlich Menschen, die einen Antrag bei der Pflegekasse auf Leistungen der Pflegeversicherung gestellt haben. Die Pflegeversicherung zahlt, wenn ein Mensch Betreuung braucht. Ob das der Fall ist, entscheidet sich bei der sogenannten Pflegebegutachtung.

Dafür kommen speziell ausgebildete Gutachter des Medizinischen Dienstes zu der betroffenen Person nach Hause und prüfen anhand eines Fragenkatalogs, wie selbstständig der Antragsteller sein Leben noch führen kann. Dieser Hausbesuch wird vorher angekündigt und dauert ungefähr eine Dreiviertelstunde. Weil von ihm viel abhängt, bereiten Otto Berger und andere Pflegescouts Menschen auf diesen Termin vor.

„Der erste Eindruck ist sehr wichtig. Die Pflegegutachter schätzen in den ersten Minuten ein, ob eine Pflegebedürftigkeit vorliegt“, ist Berger überzeugt. Ein gepflegt gekleideter Gastgeber in einer hergerichteten Wohnung mit frisch gebackenem Kuchen deute eher darauf hin, dass der Alltag noch gut bewältigt wird.

Jeder Punkt zählt

Darin liegt die Crux. Menschen sind es gewohnt, sich von ihrer Sonnenseite zu zeigen, vor allem Fremden gegenüber. Wer gibt schon gerne zu, was er alles nicht mehr schafft? Deshalb mobilisieren sie all ihre Kräfte, wenn die Gutachterin kommt – und vermitteln damit ein falsches Bild.

Die Einstufung folgt einem standardisierten Verfahren. Der Gutachter muss 64 Kriterien aus sechs verschiedenen Lebensbereichen bewerten. Er fragt zum Beispiel, ob sein Gegenüber noch Treppen steigen kann, ob es ihm gelingt, sich allein an- und auszuziehen und ob er regelmäßig daran denkt, wichtige Medikamente einzunehmen. Weiß die Person, welcher Tag heute ist, kann sie sich an den jüngsten Anruf der Tochter erinnern und in der Wohnung orientieren?

Der Gutachter muss für jede Tätigkeit einschätzen, wie selbstständig sie noch ausgeführt werden kann und vergibt dafür Punkte. Von der Gesamtpunktzahl hängt ab, ob ein Mensch als pflegebedürftig anerkannt wird und Geld von der Pflegeversicherung bekommt.

„Ein großes Problem ist, dass die Leute bei der Begutachtung nicht klar sagen, was sie nicht mehr können. Die antworten auf die Fragen: „Ja, das schaffe ich noch irgendwie“ und bekommen dann vom Gutachter null Punkte“, erzählt Gaby Fromm. Sie ist seit 2018 Pflegescout im Kreis Mettmann und hat viele 100 Menschen bei der Begutachtung begleitet.

Jedes kleine Detail wird registriert

Zu den Vorbereitungsgesprächen bringt sie viel Zeit mit, um zuzuhören und nachzufragen: „Das erleichtert es den Menschen, sich zu öffnen, und sie fangen nach und nach an zu erzählen, was ihnen im Alltag schwerfällt.“ Gaby Fromm notiert diese Details, damit sie beim Besuch des Gutachters klar benannt werden können.

Die Gutachter sind Profis, haben aber ein eng getaktetes Programm. Pro Tag vier Besuche seien der Standard, sagt Barbara Marnach, Sprecherin des Medizinischen Dienstes Nordrhein. Die Gutachter müssen sich also in sehr kurzer Zeit ein umfassendes Bild machen. „Unsere Gutachter wissen, dass Menschen versuchen, die Fassade aufrechtzuerhalten. Deshalb fragen sie so nach, dass ihr Gegenüber das Gesicht wahren kann.“

Die Gutachter achten außerdem auf kleine Zeichen: Wie sicher bewegt sich ein Mensch in seiner Wohnung? Sind die Fingernägel geschnitten oder ist die Bluse falsch geknöpft? Mitunter bitten sie ihr Gegenüber, die Arme über den Kopf zu heben, ein Glas Wasser einzuschenken oder einen Knopf zu schließen.

„Ich erlebe es häufiger, dass Gutachter sich zeigen lassen, wie sicher ein Mensch Treppen steigen kann“, sagt Berger, „aber es gibt auch manche, die klappen ihren Laptop auf, gehen die Fragen durch und schauen kaum einmal hoch, wie ihr Gegenüber auf die Fragen reagiert.“

Angehörige sollten dabei sein

Nach Möglichkeit sollten Angehörige oder andere nahestehende Menschen bei dem Einstufungstermin dabei sein. Das hilft den Betroffenen, liefert aber auch dem Medizinischen Dienst wichtige Informationen.

„Die Gutachter achten auf die Reaktionen von Angehörigen und bekommen so einen Hinweis, wie diese die Situation einschätzen“, betont Barbara Marnach. Verdreht die Tochter die Augen, wenn die Mutter von ihren Kochkünsten erzählt, hakt der Gutachter eher nach. Oder er sorgt für eine Gelegenheit zum Vier-Augen-Gespräch mit der Tochter. „In diesen Gesprächen bekommen die Gutachter oft noch wichtige Informationen“, sagt Marnach.

Die Mitarbeiter des Medizinischen Dienstes erstellen nach dem Besuch das Gutachten. Auf dieser Grundlage entscheidet die Kasse, ob eine Pflegebedürftigkeit vorliegt. Zwischen dem Antrag auf Pflegeleistungen bei der Kasse und dem Bescheid dürfen höchsten 25 Arbeitstage liegen. Lehnt die Pflegekasse den Antrag ab, kann man innerhalb von vier Wochen Widerspruch einlegen. Dabei helfen Beratungsstellen wie etwa die Pflegestützpunkte.

Der Aufwand lohnt sich oft: In der Vergangenheit hatten bis zu 30 Prozent der Widersprüche Erfolg. Die Menschen bekamen nach erneuter Prüfung der Unterlagen doch die Pflegebedürftigkeit anerkannt und einen Pflegegrad zugesprochen.

Dass „pflegebedürftig sein“ in diesem Fall eine gute Nachricht ist, müssen die Scouts in ihren Beratungsgesprächen immer wieder erklären. Viele Menschen hätten Angst, als Pflegebedürftige die Entscheidungshoheit über ihr Leben zu verlieren, weiß Otto Berger. „Ich erkläre ihnen dann, dass ein Pflegegrad nicht automatisch zu Abhängigkeit führt, sondern sie selbst entscheiden können, welche Unterstützung sie in Anspruch nehmen möchten.“ Auch das macht es Menschen beim Begutachtungstermin leichter, ihre schwachen Seiten zu zeigen.

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