„City Tour“, das riecht fast überall auf der Welt nach Reisebus und Kommentaren aus dem Kopfhörer. In Hongkong ist das anders – wer die Stadt wirklich erleben will, steigt einfach in die Straßenbahn. Von Françoise Hauser

Der Wagen rattert und quietscht, durch die Fenster weht subtropische Luft, auf den Nebensitzen unterhalten sich zwei Hausfrauen im oberen Phonbereich, die überquellenden Einkaufstüten