Wer Langfrist-Anlagen weit streuen will, kann Weltmarkt-Indizes ergänzen und so besser gewichten.

„Ich möchte einen Teil meiner Langfrist-Anlagen mittels Aktien-ETF weltweit streuen, stelle jedoch fest, dass der Schwellenländer-Anteil in den Welt-ETFs nur 10 Prozent beträgt.“



Dieser Sachverhalt hat eine einfache Ursache. Die meisten weltweiten Indizes gewichten die einzelnen Länder anhand der einfachen Regel „Marktkapitalisierung“ (Anzahl Aktien mal Kurs der Aktien des Landes). Folglich hat ein Land ein umso größeres Gewicht im Index, je stärker seine Aktienbörsen entwickelt sind. Man könnte stattdessen die Ländergewichte auch am Beitrag des Landes zum Bruttosozialprodukt (BSP) der Welt orientieren. Dann wäre zum Beispiel der Anteil deutscher Aktien im Weltindex rund dreimal größer, weil der gesamte deutsche Mittelstand zur Wertschöpfung beiträgt, ohne jedoch börsennotiert zu sein. Und bei den Schwellenländern beträgt die Lücke rund 30 Prozent, da den genannten 10 Prozent Indexgewicht zirka 40 Prozent Anteil am Welt-BSP gegenüberstehen. Sie können den Schwellenländer-Anteil in Ihrem Portfolio jedoch einfach erhöhen, indem Sie zum Welt-ETF einen Schwellenländer-ETF beimischen. Wie stark Sie das tun, ist Ansichtssache, aber die Verdoppelung des Schwellenländer-Gewichts auf 20 Prozent ist nicht unklug – zumal sie auch das hohe Gewicht nordamerikanischer Aktien (über 60 Prozent) in den Weltmarkt-Indizes ein wenig relativiert.

Sie haben Fragen rund um Ihr Geld? Schreiben Sie uns an ras-hohekante@rheinpfalz.de.