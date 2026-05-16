Ohne das Bundesverfassungsgericht wäre diese Republik nicht so frei. Trotzdem sinkt das Vertrauen in die Roten Roben. Warum ist das so?

In der Antrittsrede des ersten Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Hermann Höpker-Aschoff, ist zu lesen, wo die Grenzen der Justiz liegen müssen: „Wir (...) sind Knechte des Rechts und dem Gesetze Gehorsam schuldig. Wir dürfen nicht der Versuchung erliegen, selbst den Gesetzgeber spielen zu wollen.“ So weit, so klar: Gewaltenteilung!

Gleichwohl hat das Bundesverfassungsgericht in seiner bald 75-jährigen Geschichte immer wieder hochpolitische Fälle entschieden und Entscheidungen von Bundestag und/oder Bundesregierung kassiert. Udo di Fabio, von 1999 bis 2011 selbst Richter des Bundesverfassungsgerichts, hat es mal so gesagt: „Die offene Konfrontation von Macht und Recht ist die eigentliche Nagelprobe des Rechtsstaats.“

Über Generationen haben sich die Roten Roben dabei einen Nimbus erarbeitet, der dieser Republik gutgetan hat. Heribert Prantl, gelernter Richter und einer der profiliertesten Justizjournalisten der Republik, schreibt in seinen Memoiren diese Ode auf das Karlsruher Verfassungsorgan: „Ohne dieses Gericht wäre die Bundesrepublik eine andere Republik. Sie wäre eine Republik, in der das Recht weniger Bedeutung und die Grundrechte weniger Glanz hätten. (...) Die Bundesrepublik wäre eine Republik, in der die Parteien noch mehr Macht, die Bürgerinnen und Bürger dagegen weniger Freiheit und die Minderheiten weniger Rechte hätten.“ Und das stimmt ja auch.

„Soldaten sind Mörder“

Nur ein paar Beispiele: Das Recht auf Datenschutz hat Karlsruhe schon 1983 unterstrichen, als es das Volkszählungsgesetz zumindest teilweise verwarf; 1994 und 1995 gab das Verfassungsgericht Pazifisten das Recht, Soldaten Mörder zu nennen; seit 2002 steht höchstrichterlich fest, dass die eingetragene Lebenspartnerschaft zwischen Personen gleichen Geschlechts mit dem grundgesetzlich gebotenen besonderen Schutz von Ehe und Familie vereinbar ist. Und seit 2020 ist verbrieft: Das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasst ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben.

Dass Karlsruhe so grundlegend das Grundgesetz interpretieren darf, war unter den Vätern und Müttern unserer Verfassung durchaus umstritten. Die Verfassungsbeschwerde als Verfahrensart war zunächst nicht vorgesehen. Und auch der erste Justizminister der Bundesrepublik, der Liberale Thomas Dehler, argwöhnte, die letztlich in Artikel 93 Grundgesetz niedergelegte Selbstständigkeit und Unabhängigkeit der dritten Gewalt könnte sich als gefährlich erweisen. „Wer bewacht am Ende die Wächter des Staates?“, fragte er.

Als am 7. September 1951 23 Richter und eine Richterin im Prinz-Max-Palais in Karlsruhe die Arbeit als Verfassungshüter aufnahmen, war nicht absehbar, wie sehr Karlsruhe dazu beitragen würde, die junge Demokratie wehrhaft zu machen. Ob beim ersten Parteiverbot 1952 gegen die Sozialistische Reichspartei oder 1956 dann gegen die KPD. Oder auch beim „Spiegel-Urteil“ 1966, als geurteilt wurde: „Eine freie (...) Presse ist ein Wesenselement des freiheitlichen Staates.“ Solche historischen Entscheidungen sorgten dafür, dass die Roten Roben höchste Zustimmungswerte genießen durften. 2021 sagten acht von zehn Deutschen, sie hätten großes oder sogar sehr großes Vertrauen ins Bundesverfassungsgericht.

Seit 1969 hat das höchste Gericht des Landes seinen Sitz in diesem vom Architekten Paul Baumgarten gestalteten Gebäude im Karlsruher Schlossbezirk. Foto: Uli Deck/dpa

Fünf Jahre später jedoch ist eine deutliche Erosion dieses Grundvertrauens zu konstatieren. In einer Allensbach-Umfrage für die FAZ vom Dezember 2025 gaben nur noch 63 Prozent der Bürger an, sie hätten sehr viel oder ziemlich viel Vertrauen in die Verfassungsrichter. Solche Werte sind Gold im Vergleich zu denen des Bundestags (36 Prozent), der Medien (22 Prozent) oder der Parteien (17 Prozent). Aber die Frage muss gestellt werden: Trifft das wachsende Misstrauen gegenüber den Eliten inzwischen auch seine obersten Juristen? Satte 48 Prozent der von Allensbach Befragten glaubten, sie könnten selber besser Recht sprechen als Richter.

Die Pandemie-Entscheidungen, die Sicherheit über die Freiheitsrechte stellten, waren daran wohl mit schuld. Zudem muss Karlsruhe sich bewusst sein, dass es zunehmend als politisch wahrgenommen wird, auch wenn das die ideologische Zuspitzung einer Minderheit bleibt. Sicher kann es noch besser werden, seine Grundrechtsurteile verständlich zu kommunizieren. Das extrem wolkige Ramstein-Urteil 2025 zur Nutzung der Westpfälzer Luftwaffenbasis für tödliche Drohneneinsätze des US-Militärs ist da nur ein Beispiel.

Die Qual mit der Wahl

Die Allensbach-Umfrage gibt einen unmissverständlichen Hinweis, was das Wahlvolk in puncto Verfassungsjustiz besonders kritisch sieht: 57 Prozent finden es falsch, dass Politiker von Bundestag und Bundesrat die Karlsruher Richter wählen. Dass die Gewählten sich trotzdem mit Recht als unabhängig von der Tagespolitik sehen, will also nur eine Minderheit glauben. Das ist bedenklich, zumal in einer Zeit, in der eine rechtspopulistische Partei wie die AfD in den Umfragen an Platz 1 liegt.

Vorbei sind die Zeiten, in denen sich ein Gerichtspräsident wie Hermann Höpker-Aschoff über Anwürfe einfach hinwegsetzen konnte: Das Bundesverfassungsgericht sehe „keine Veranlassung, sich mit diesen Verdächtigungen im Einzelnen auseinanderzusetzen“. Dieser Gestus ist Gott sei Dank den heutigen Karlsruher Richtern fremd. Aber die von Höpker-Aschoff in den 1950er-Jahren gerügten „Zeichen für die mangelnde Achtung vor dem Eigenwert des Rechts“ gibt es heute eben unverändert und wir müssen sie ernst nehmen. Denn Gerichtsurteile in einem Rechtsstaat sind eben keine Verschriftlichungen von politischen Mehrheitsmeinungen. Ohne die überparteiliche Verankerung im Grundgesetz ist es aus mit der Gewaltenteilung, die unsere Republik so stark gemacht hat.

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