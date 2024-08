Nach langer Zeit mal wieder hinter dem Lenkrad zu sitzen und Auto zu fahren, kann eine große Herausforderung sein und Panik auslösen. Eine Münchnerin hat sich mit ihrer Fahrschule auf Frauen spezialisiert, die sich wieder hinters Steuer trauen wollen.

In gut einer Woche möchte Jenny Schulze (Name von der Redaktion geändert) mit einem Leihwagen in den Urlaub fahren, „aber ich fühle mich einfach nicht mehr so sicher“, erklärt