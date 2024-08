Isolde Susset aus der Nähe von Heilbronn leitet seit August die Geschäfte bei Hapag-Lloyd Cruises. Sie ist ein langjähriges Teammitglied beim deutschen Kreuzfahrtpionier. Von Susanne Hamann

Ein geflügeltes Wort in der Zentrale des Kreuzfahrtanbieters Hapag-Lloyd Cruises am Hamburger Heidenkampsweg lautet: „Es gibt keine Schraube an Bord, die Isolde Susset nicht kennt“. Es