Ein Netz von Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften wird über das Land geworfen. Die Regelungswut des Staates, aber auch die guten Absichten von gesellschaftlichen Gruppen ersticken die Freiheit und Kreativität der Menschen.

In den tollen Tagen dieses Jahres ist es auf den Straßen fast so still wie während der Corona-Lockdowns. Reihenweise haben die Fasnachter die Umzüge in der Pfalz abgesagt. Den Spaß