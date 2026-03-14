Wiesen und Felder werden auch in der Pfalz schon lange nicht mehr mit der Hand gemäht. Also wird auch kaum noch „gedengelt“. Zumindest nicht im ursprünglichen Sinn.

Wer auf US-Sitcoms aus den 1990er-Jahren steht, wird sich vielleicht noch an die Serie „Home Improvement“ mit Tim Allen erinnern, der darin den Moderator einer Heimwerkersendung spielt. Sie lief in Deutschland unter dem Namen „Hör mal, wer da hämmert“. Die Übersetzung des Titels ergibt zwar nur mittelmäßig viel Sinn, hilft aber dabei, ins Thema einzuführen. Denn: Wir haben die Leserinnen und Leser am Ende der jüngsten Folge nach dem Wort „dengle“ gefragt. Und das hat akustische Erinnerungen ans Hämmern ausgelöst, die allerdings viel weiter zurückreichen als 30 Jahre.

„Als das Gras der Wiesen noch per Hand gemäht wurde, kamen viele Leute zu meinem Opa in die Schmiede, um ihre Sensen dengeln zu lassen“, erinnert sich Dieter Kasper aus Lauterecken. „Dengeln auf dem Amboss erforderte Können, und das Hämmern hörte sich an wie Musik. Das halbe Dorf wusste dann: Ah, de Schmied dengelt widder!“ Auf vielen Höfen dengelten die Menschen auch selbst: „Ei, bei uns hat newer de Schdalldeer e Dengelschdock geschdann“, schreibt Helmut Fehrentz aus Erdesbach. „Do hat de Oba met korze schnelle Schläch die Sens gedengelt. Wann mer das gehärt hat, war de Winder erum.“

„Geräusch noch heute im Ohr“

Bei Reinhard Hartmann aus Kaiserslautern hat sich der Klang ebenfalls im Gedächtnis festgesetzt: „Gedengelt werden Sicheln und Sensen, indem man diese mit dem Dengelhammer auf dem Dengelstock ausschlägt und somit das Schneidegerät schärft. Die Geräusche aus Kindertagen hat man noch heute im Ohr“, erzählt er. Claus Becker kennt den Klang aus Mauchenheim, was seiner Schätzung nach aber 60 Jahre her ist. Geläufig ist das „Dengle“ auch noch der 94-jährigen Mutter von Elke Bub (vun de Haßlocher Sparkass).

Er trippelt. Wie »dengle« ist »tripple« eine sogenannte Iterativform, was bedeutet, dass etwas wiederholt passiert. Karikatur: Uwe Herrmann

Wir schauen mal genauer auf die Ausrüstung: Wer keinen Amboss hatte, nutzte als Dengelstock einen Holzklotz, in den ein Metallkeil gerammt wurde. Auf diesem Metallstück ließ sich dann Eisen schlagen, erzählt Johannes Haus aus Dannstadt-Schauernheim. Genau das richtige Werkzeug also, um das spätere Schärfen einer durch den Gebrauch auf der Wiese stumpfen Sense vorzubereiten. Alles mit dem Ziel, so Kurt Liginger aus Steinweiler, „dass danach die Arbeit wieder leichter von der Hand ging“. Diese wiederum musste nicht unbedingt auf der Wiese erfolgen. Mit der Sense wurde einst auch „die Frucht (also: das Getreide) gemäht“, wie Erika Scherer aus Hatzenbühl schreibt.

Steine machen die Klinge stumpf

Das Dengeln – also das Hämmern der Klinge – war vor allem dann nötig, wenn das Schleifen der Klingen mit dem Wetzstein allein (das „Abziehen“, wie Monika Schuster aus Ludwigshafen dazu sagt) nicht ausreichte. Das war der Fall, wenn die Klinge durch den Kontakt mit Steinen oder Erde stumpf und breit geworden war. Dann wurde gedengelt oder „ausgetrieben“: Man trieb, so Hermann Grundhöfer aus Harthausen, das Eisen der Klinge von der Schnittkante weg. „Dünner klopfen“ nennt das Jakob Schierstein aus Ramsen. „Die Scharten wurden beseitigt“, sagt Bettina Zumbach aus Geiselberg.

Bedeutungsvariante: Wer »gedengelt werd«, wird schikaniert. Karikatur: Uwe Herrmann

Theo Herbst aus Vinningen konnte den Vorgang als Junge aus allernächster Nähe beobachten: „Ich hab debei immer die Sens odder die Sichel so halte misse, dass de Oba oder de Babbe hat richdich dengle kenne.“ In Metallberufen werde der Begriff „dengle“ übrigens heute noch verwendet, sagt Manfred Zaun aus Dirmstein.

Schlagen, aber bitte mehrfach!

Die Wortwurzel „teng“ ist uralt und vielleicht lautmalerisch entstanden (wir sagen nur: Ding, Dang, Dong). Im Mittelhochdeutschen, also etwa zwischen 1050 bis 1350, bildeten sich das Verb „tengen“ für schlagen und die Wiederholungsform „tengelen“ für mehrmals schlagen (so wie es neben „traben“ auch das ungeduldige wiederholte „trippeln“ gibt). Darauf weisen unter anderem Peter Körner aus Bad Bergzabern und Sieglinde Hammann-Neser aus Bissersheim hin. Die „Saach blooß“-Folge zum Thema „tripple“ können Sie hier nachlesen: „Wenn es Pfälzer drängt: Er trippelt widder rum“.

Auf die Nüsse

Wie das Lebensumfeld die Sprache prägt, zeigt sich daran, dass „dengle“ für „auf die Klinge hämmern“ wohl ausschließlich im ländlichen Raum benutzt wurde (dafür aber im gesamten deutschen Sprachraum, zum Beispiel auch auf dem Bauernhof in der Oberpfalz aus ihrer Kindheit, an den sich Christa Maggauer erinnert, die jetzt in Neustadt lebt). In Städten dagegen, wo keine Wiesen gemäht werden müssen, dürfte das Wort in dieser Bedeutung kaum verwendet worden sein. Dafür vielleicht in einer zweiten: Mit „dengeln“ kann mancherorts auch „Nüsse oder sonstige Früchte mit einem langen Stock vom Baum schlagen“ bedeuten. Das vermeldet neben Herbert Zwißler aus Ottersheim auch Günter König aus St. Martin, der in seiner Jugend oft und gerne einem Landwirt aus Böchingen beim Nüssedengeln geholfen hat.

Im Kontext des Liebesakts

Es wird niemanden erstaunen, dass „dengle“ auch im übertragenen Sinne verwendet wird. „Heit hot die Sunn ganz schää runnergedengelt“, nennt Bertram Steinbacher aus Lingenfeld ein Beispiel aus dem Hochsommer. Und: „Do habt ehr schää hiegedengelt“ kann als Lob zu hören sein, wenn’s zum Beispiel beim Hausbau zügig vorangeht. Sogar im Kontext des Liebesakts ist das Wort gebräuchlich, wie Herbert Zwißler und Helmut Fehrenz andeuten.

„De Meeschder dengelt (also: schikaniert oder peinigt) de Lehrbu.“ So eröffnet Gerald Schlosser aus Speyer die Negativliste zu „dengle“. Außerdem steht „dengle“ noch für „hauen“, „kloppen“ oder „verprügeln“. „Ich dengel dich, bis de Lumpe kotzscht!“, lautet der Beispielsatz von Reinhold Müller aus Neupotz. „Dem g’heeren doch die Wade gedengelt“, schreibt Ruth Metz aus Hatzenbühl. „Denne hawwisch awwer gedengelt“, schreibt Gisela Schumann aus Grünstadt. Und von Doris Rittmann aus Birkenheide soll das letzte Zitat des Tages stammen: „Wart norr, ich verwisch dich emol, dann wärscht bees gedengelt!“

Nächstes mal: Worres

Hier klinken wir uns dann mal aus und blicken voraus auf die nächste Folge. Die soll sich um das Wort „worres“ oder – großgeschrieben – „Worres“ drehen, Beispiele: „Die hot en Worres“ oder „Der macht mich ganz worres“. Wer kennt das Wort? Wer hat es schon mal gehört? Wer gebraucht es noch? In welchem Zusammenhang werden „Worres“ oder „worres“ benutzt? Wo kommt das Wort wohl her? Schreiben Sie es uns!

Die jüngste Folge der Serie dreht sich um die Frage, wie „Schlaf in den Augen haben“ auf Pfälzisch heißt: „Schlafen? – Das kann ins Auge gehen“.

Mitmach-Infos

Unter dem Motto „Saach blooß“ ergründen wir seit dem Jahr 2002 den Ursprung von Sprüchen, Redensarten und Wörtern aus der Pfalz und die Geschichten dahinter. Wir tun das mithilfe unserer Leserinnen und Leser, ihres Sprachschatzes, ihrer alltäglichen Erfahrungen mit dem Pfälzischen und ihrer Erinnerungen. Schreiben Sie unter dem Kennwort „Saach blooß“ an: RHEINPFALZ am SONNTAG, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen, E-Mail: saachblooss@ rheinpfalz.de. Zum großen Buch zur Serie mit 258 Folgen zu 258 Pfälzer Begriffen und Redensarten geht’s hier in den RHEINPFALZ-Shop.



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Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.