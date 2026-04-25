Die „Pfalzfrage der Woche“ aus der RHEINPFALZ am SONNTAG feiert mit der Stadt Germersheim.

Germersheim feiert 750 Jahre Stadtrechte. Wer hat das Jubiläumslied komponiert?

a) Die Anonyme Giddarischde

b) Bürgermeister Marcus Schaile

c) die KI

Zu gewinnen gibt’s eine Falttasche, eine Rucksack-Zugtasche und einen Flaschenöffner. Schicken Sie die Lösung bis 29. April an: Rheinpfalz am Sonntag, „Frage der Woche“, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen, E-Mail: ras-pfalz@ rheinpfalz.de.

Lösung der jüngsten Frage

b) Das Zitat „Wenn die Fahnen wehen, rutscht der Verstand in die Trompete“ stammt von Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller, 2019 ausgezeichnet mit dem Hermann-Sinsheimer-Preis der Stadt Freinsheim. Die Gewinner: Udo Gaschott (Dannstadt-Schauernheim), Susanne Prossegger (Meerbusch), Karin Müller (Landau).