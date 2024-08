Kronkorken, Steine oder Plastikdinos: Viele Kinder sammeln gern und sortieren nur ungern etwas aus. Zwei Experten erklären, wie sich das Chaos beherrschen lässt. Von Frauke Suhr

Keine Ausrede mehr gelten lassen! Endlich das Kinderzimmer ausmisten! Vielleicht, wenn die Kinder in der Kita sind, denn Kinder sind Sammler und geben ihre Schätze nur ungern wieder her. Oder lieber nicht?

Warum sammeln Kinder so gern? Etwa im Alter von anderthalb Jahren fangen die meisten Kinder an, eigene Besitztümer anzuhäufen. „Dahinter steckt oft ihr Wunsch, sich mit schönen Dingen zu umgeben“, sagt Erziehungswissenschaftler Ludwig Duncker. Bereits Babys interessieren sich für Gegenstände, erkunden sie mit den Händen oder stecken sie aus Neugier in den Mund. „Es ist ein entdeckendes Lernen, ein ästhetisches Interesse an den Dingen“, sagt Duncker. Wenn Kinder im Wald nicht nur geradeaus laufen, sondern Steine und Kiefernzapfen aufheben, dann nehmen sie ihre Umwelt intensiv wahr.

Im Grundschulalter legen manche gezielt Sammlungen an. Servietten, abgebrochene Buntstiftspitzen oder sogar Tierknochen. Die Sammlung bietet Anlass für Gespräche und macht sie für andere Kinder interessant. Indem sie sich mit einer Sache beschäftigen, erwerben Kinder Wissen darüber. Sie fühlen sich als Experten auf ihrem Gebiet.

Emotionale Bindung

„Anders als Erwachsene haben Kinder noch kein Verständnis vom ökonomischen Wert eines Gegenstands“, sagt Erziehungswissenschaftler Duncker. Sie messen Dingen ihren eigenen Wert bei: „Der ramponierte Teddy ist für ein Kind viel wichtiger als das neue, perfekte Spielzeug.“ Erwachsene könnten dadurch lernen, den Zauber der kleinen Dinge zu sehen.

Erst ab dem Grundschulalter fangen Kinder an, Dinge wie Fußball-Sammelkarten mit ihren Freunden zu tauschen oder ihr altes Spielzeug auf dem Flohmarkt zu verkaufen. Und beginnen dann langsam auch, den ökonomischen Wert von Dingen zu begreifen.

Warum mögen Kinder sich nicht von ihren Schätzen trennen? Muscheln rufen Assoziationen an einen Strandurlaub hervor, die Porzellankatze war ein Geschenk der verstorbenen Oma. „Für Kinder sind ihre Sammlungen wie ein Text ohne Buchstaben, den nur sie lesen können“, sagt Duncker. Ein Mittel, sich an schöne Erlebnisse von früher zu erinnern. Doch nicht jeder kaputte Plastikdino im Kinderzimmer hat eine solch tiefe Bedeutung. Manchmal möchten Kinder bloß nicht, dass Eltern über sie bestimmen. Mit dem Satz „Das ist meins“ ziehen Kinder Grenzen – Ausdruck ihrer Autonomie. Und die sollten Eltern bitte respektieren.

