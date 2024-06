Sich trennen oder zusammenbleiben? Sind die Kinder noch sehr klein, fällt die Entscheidung besonders schwer. Eine Mutter erzählt, wie sie die Trennungsphase erlebt hat. Experten erklären, was Kinder brauchen, um trotzdem glücklich zu sein.

Lange Zeit hadert Alma Wind (Name geändert) mit der Entscheidung, sich zu trennen. „Zwei Kinder, eine glückliche Ehe, das habe ich mir immer gewünscht“, sagt die 40-Jährige. Wind und ihr Ex-Mann lernen sich während des Studiums kennen. Sie heiraten, sind gleichzeitig beste Freunde und arbeiten in Erfolg versprechenden Jobs. Wind wird mit dem ersten Kind schwanger, dann mit dem zweiten. In der Ehe der beiden ruckelt es, bald immer heftiger. Nach der Geburt des zweiten Kindes steht sie vor der Entscheidung: unglücklich bleiben und den Kindern eine heile Welt vorspielen – oder sich trennen, weil es sich nicht mehr richtig anfühlt?

Dass Konflikte in Partnerschaften zunehmen, wenn Kinder dazukommen, überrascht Trennungscoachin Dorothea Behrmann nicht: „Ein Kind bedeutet für Beziehungen immer einen Umbruch. Mehr Verantwortung, neue Aufgaben – ein Paar wird auf ganz neue Weise als Team herausgefordert“, sagt Behrmann, die Personen bei einer respektvollen Trennung von ihrem Partner unterstützt. Nahezu jede fünfte Familie lebt laut Angaben des Statistischen Bundesamtes heutzutage in Trennung.

Experte: Trennung nicht vom Kindesalter abhängig machen

Bei beiden Kindern ging Wind in Elternzeit. Doch statt Anerkennung für ihre Care-Arbeit zu erhalten, gab ihr Ex-Mann ihr das Gefühl, finanziell abhängig von ihm zu sein. „Ein einfaches Danke habe ich nie erhalten“, erzählt sie. Doch Wind zögerte die Trennung hinaus, auch weil ihre Kinder noch so klein waren. Als ihre Tochter knapp zwei und ihr Sohn drei Jahre alt waren, zog sie einen Schlussstrich.