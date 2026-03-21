Preisrätsel Welcher Pfälzer Bahn sind wir auf der Spur?
Welche Bahn verkehrte regulär zuletzt vor 54 Jahren?
a ) Seebahn
b) Flußbahn
c) Bachbahn
Zu gewinnen gibt’s eine Falttasche, eine Rucksack-Zugtasche und einen Flaschenöffner. Schicken Sie die Lösung bis 25. März an: Rheinpfalz am Sonntag, „Frage der Woche“, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen, E-Mail: ras-pfalz@rheinpfalz.de.
Lösung der jüngsten Frage
b) 1946 wurde in Rheinland-Pfalz eine „Beratende Versammlung“ gewählt, 1947 der erste Landtag. Die Gewinner: Eva Gröschel (Etschberg), Michaela Rademacher (Alsdorf), Anja Moritz (Brücken).