Preisrätsel Welcher Pfälzer Bahn sind wir auf der Spur?

Wo fuhren einst Züge?
Wo fuhren einst Züge?

Die „Pfalzfrage der Woche“ aus der RHEINPFALZ am SONNTAG ist heute schienenverkehrnostalgisch.

Welche Bahn verkehrte regulär zuletzt vor 54 Jahren?

a ) Seebahn

b) Flußbahn

c) Bachbahn

Zu gewinnen gibt’s eine Falttasche, eine Rucksack-Zugtasche und einen Flaschenöffner. Schicken Sie die Lösung bis 25. März an: Rheinpfalz am Sonntag, „Frage der Woche“, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen, E-Mail: ras-pfalz@rheinpfalz.de.

Lösung der jüngsten Frage

b) 1946 wurde in Rheinland-Pfalz eine „Beratende Versammlung“ gewählt, 1947 der erste Landtag. Die Gewinner: Eva Gröschel (Etschberg), Michaela Rademacher (Alsdorf), Anja Moritz (Brücken).

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