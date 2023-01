In der„Pfalzfrage der Woche“ aus der RHEINPFALZ am SONNTAG geht es heute um ein Zitat des 1554 in Hornbach gestorbenen Botanikers Hieronymus Bock.

„Treibet aus die Gaelsucht/reiniget die Nieren/die Blasen/und bekommet wohl denen/die mit dem Huefftwehe beladen seind“. Welche Pflanze beschreibt Hieronymus Bock?

a)

Kartoffel b)

Wegerich c)