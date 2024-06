Stellt in Frankreich bald der rechte Rassemblement National die Regierung? Gut möglich. Der Aufstieg der Rechten im Nachbarland seit den 90er-Jahren hält auch für Deutschland Lehren bereit. Eine Analyse.

Erlebt nun Emmanuel Macron sein Waterloo? Frankreichs Präsident zieht bei den vorgezogenen Parlamentswahlen an diesem und am kommenden Sonntag in eine Schlacht, an deren Ende eine historische Niederlage stehen dürfte. Die Umfragen lassen einen furchtbaren politischen Blutzoll für die Kandidaten seiner liberalen Bewegung „Renaissance“ erwarten. Avanciert bei dieser Wahl die rechtspopulistische Partei Rassemblement National (RN) zur stärksten Kraft, wird Macron einer Partei den Schlüssel zum Regierungssitz Matignon in die Hände legen, die seit Jahrzehnten empordrängt, aber bisher am Ende stets den Kürzeren zog. Die Brandmauer nach rechts – bisher hielt sie. Nicht zuletzt deshalb, weil die Partei ideologisch die Erbin der NS-Kollaborateure des Vichy-Regimes ist.

Er könnte der nächste Premierminister werden: Jordan Bardella vom RN. Foto: Julien De Rosa/dpa

Seit Napoleons Russland-Feldzug 1812 hat sich kein französischer Staatschef derart selbstzerstörerisch verhalten wie Macron. Aber der mit 46 Jahren immer noch junge Präsident hat mit seiner Entscheidung, die Franzosen an die Urnen zu rufen, vor allem eins getan: die kalte Realität akzeptiert. Er hat keine Mehrheit mehr, so lässt sich kein Staat machen. So lassen sich vor allem nicht die grundlegenden Reformen umsetzen, die Frankreich braucht.