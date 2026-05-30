Preisrätsel Weinanbau: Wann wurde die Pfalz die Pfalz?
Seit wann heißt das Weinanbaugebiet Pfalz Pfalz?
a) Seit 1815
b) Seit 1949
c) Seit 1993
Zu gewinnen gibt’s eine Falttasche, eine Rucksack-Zugtasche und einen Flaschenöffner. Schicken Sie die Lösung bis 3. Mai an: Rheinpfalz am Sonntag, „Frage der Woche“, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen, E-Mail: ras-pfalz@rheinpfalz.de.
Lösung der jüngsten Frage
d) „Wem ist Kerb?“ – „Unser!“ – so lautet der rituelle Schlachtruf zur Kirchweih. Die Gewinner: Elisabeth Hubel (Dreisen), Thilo Werle (Kaiserslautern), Susanne Rettinger-Lohrbächer (Lingenfeld).
Dürfen wir nachschenken?
Was sind die Trends der Weinszene? Welche Neuigkeiten gibt es von den Weingütern in der Region? Was ist Naturwein? Wie arbeitet ein Kellermeister? Und wo stehen Weinautomaten in der Pfalz? In unserem kostenlosen Newsletter „Entkorkt" liefern wir alle zwei Wochen Weinwissen für Pfälzer Weinliebhaber.
Wer nicht lesen will, kann hören: Sie wollten schon immer wissen, wie man die vielen Flaschen Wein, die man zu Hause hat, am besten lagert? Oder welche Unterschiede es zwischen verschiedenen Rebsorten gibt? Dann sind Sie hier genau richtig: In unserem kostenlosen Podcast "Wissensdurst" löchern Vanessa Betz und Rebecca Singer die Weinexpertin Janina Huber mit Fragen rund um das Thema Wein.