Die „Pfalzfrage der Woche“ aus der RHEINPFALZ am SONNTAG hat im Weinbau-Archiv geblättert.

Seit wann heißt das Weinanbaugebiet Pfalz Pfalz?

a) Seit 1815

b) Seit 1949

c) Seit 1993

Zu gewinnen gibt’s eine Falttasche, eine Rucksack-Zugtasche und einen Flaschenöffner. Schicken Sie die Lösung bis 3. Mai an: Rheinpfalz am Sonntag, „Frage der Woche“, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen, E-Mail: ras-pfalz@rheinpfalz.de.

Lösung der jüngsten Frage

d) „Wem ist Kerb?“ – „Unser!“ – so lautet der rituelle Schlachtruf zur Kirchweih. Die Gewinner: Elisabeth Hubel (Dreisen), Thilo Werle (Kaiserslautern), Susanne Rettinger-Lohrbächer (Lingenfeld).

