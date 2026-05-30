Preisrätsel Weinanbau: Wann wurde die Pfalz die Pfalz?

Es gibt wie immer drei Preise zu gewinnen.
Es gibt wie immer drei Preise zu gewinnen.

Die „Pfalzfrage der Woche“ aus der RHEINPFALZ am SONNTAG hat im Weinbau-Archiv geblättert.

Seit wann heißt das Weinanbaugebiet Pfalz Pfalz?

a) Seit 1815

b) Seit 1949

c) Seit 1993

Zu gewinnen gibt’s eine Falttasche, eine Rucksack-Zugtasche und einen Flaschenöffner. Schicken Sie die Lösung bis 3. Mai an: Rheinpfalz am Sonntag, „Frage der Woche“, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen, E-Mail: ras-pfalz@rheinpfalz.de.

Lösung der jüngsten Frage

d) „Wem ist Kerb?“ – „Unser!“ – so lautet der rituelle Schlachtruf zur Kirchweih. Die Gewinner: Elisabeth Hubel (Dreisen), Thilo Werle (Kaiserslautern), Susanne Rettinger-Lohrbächer (Lingenfeld).

Nachgeschenkt: Weitere Wein-Artikel
Fast vier Millionen Liter weniger Moselwein
Südwest

Fast vier Millionen Liter weniger Moselwein

Heute unser Tipp: ein Orange-Wein aus Gewürztraminertrauben.
Der Weintipp

RHEINPFALZ Plus Artikel
Orange-Wein: Ein Lob dem Mittelweg

Soll bald beworben werden: deutscher Wein.
Weinkrise

RHEINPFALZ Plus Artikel
Kampagne nur für bio und alkoholfrei

Entkorkt - Newsletter - Anmeldeseiten 729 x 450 (1)

Dürfen wir nachschenken?

Was sind die Trends der Weinszene? Welche Neuigkeiten gibt es von den Weingütern in der Region? Was ist Naturwein? Wie arbeitet ein Kellermeister? Und wo stehen Weinautomaten in der Pfalz? In unserem kostenlosen Newsletter Entkorkt" liefern wir alle zwei Wochen Weinwissen für Pfälzer Weinliebhaber.

 

Wer nicht lesen will, kann hören: Sie wollten schon immer wissen, wie man die vielen Flaschen Wein, die man zu Hause hat, am besten lagert? Oder welche Unterschiede es zwischen verschiedenen Rebsorten gibt? Dann sind Sie hier genau richtig: In unserem kostenlosen Podcast "Wissensdurst" löchern Vanessa Betz und Rebecca Singer die Weinexpertin Janina Huber mit Fragen rund um das Thema Wein.  

Zum Newsletter Zum Podcast
Zum Newsletter Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x