Was ist nicht alles teurer geworden, seitdem der irre Putin diesen schlimmen Krieg angefangen hat gegen die Ukraine. Der Sprit irre teuer, das Gas sowieso, Tomaten, einfach Wahnsinn. Butter, Milch, Salami, es ist zum Heulen. Gerade jetzt in der anstehenden Weihnachtszeit will man sich doch etwas gönnen, wenn es so schnell dunkel und so sehr kalt wird da draußen. Aber nicht verzagen. Es gibt eine frohe Botschaft aus Frankfurt. Dort sollen die Preise auf dem Weihnachtsmarkt stabil bleiben. Der durchschnittliche Glühweinpreis sollte somit – wie bereits im vergangenen Jahr – bei etwa vier Euro liegen, sagte der Vorsitzende des Schaustellerverbandes Frankfurt Rhein-Main, Thomas Roie, am Donnerstag. Eröffnen wird den Reigen am 21. November die neue Oberbürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg, die den abgewählten Skandal-Rathauschef Peter Feldmann abgelöst hat. Stabile Glühweinpreise, stabile politische Verhältnisse in der Stadt – vielleicht wird die Adventszeit zumindest in Frankfurt ein wenig besinnlich.