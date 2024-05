Sollte man aufgrund zunehmender Trockenphasen im Sommer überhaupt noch Rasen haben?

Um gegen Wasserverschwendung vorzugehen, setzt die Stadt Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada eine „Wasserpolizei“ ein. Diese spürt zu große Pools und verbotene Rasenflächen auf und verhängt Ordnungsgelder. Dort gibt es seit 2022 strenge Vorgaben zum Wasserverbrauch. Denn dem Colorado River, der die Stadt in der Mojave-Wüste versorgt, geht wegen anhaltender Trockenheit das Wasser aus. Die Behörden arbeiten auch mit Anreizen. So steigt der Wasserpreis je nach Konsum, was zum Sparen animieren soll. Vor allem werden Bürger ermuntert, Rasen durch Pflanzen zu ersetzen, die dem Wüstenklima besser angepasst sind. Sie erhalten Kosten ihrer Gartenumgestaltung sogar teilweise zurück. Bei uns ist der Umgang mit Wasser noch keine Überlebensfrage. Trotzdem schadet es nicht, sich abzugucken, wie man andernorts Wasser spart. Kommen Sie aber bitte nicht auf die Idee, Ihr Grün durch Schotter oder Kunstrasen zu ersetzen. Pflanzen haben einen großen ökologischen Wert. Sie schützen das Klima, indem sie CO 2 binden und Wasser im natürlichen Kreislauf halten.