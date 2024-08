Die „Pfalzfrage der Woche“ aus der RHEINPFALZ am SONNTAG blickt in die Vergangenheit der Tierzucht in der Region.

Welche Delikatesse hat man im 17. Jahrhundert in der Kurpfalz gezüchtet?

a) Schildkröten

b) Hummer

c) Pangasius

Zu gewinnen gibt’s ein Handy-Halteband, eine Powerbank mit Schlüsselanhänger und eine Dubbetass. Schicken Sie die Lösung bitte bis 21. August an: Rheinpfalz am Sonntag, „Frage der Woche“, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen, E-Mail: ras-pfalz@rheinpfalz.de.

Lösung der jüngsten Frage:

c) Eine „Kanonade von Speyer“ gab’s im Pfälzischen Aufstand 1849 nicht. Die Gewinner: Wolfgang Gauer (Eisenberg), Birgit Deike (Waldhambach), Margot Hufft (Römerberg).