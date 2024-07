Rückzug (1) :

Speedy Joe

Mit seinem Rückzug verpasst Biden Trump einen letzten Tiefschlag, bevor er aus dem Ring wackelt. Dem vorbestraften Ex-Präsidenten geht damit die komplette Kampagne flöten. Man hatte sich doch so gut auf die Zerbrechlichkeit Bidens eingestellt. Die Altenheim-Gags kann Trump nun schreddern. Jetzt ist er der alte Sack im Rennen. Speedy Joe hat Trump den Trumpf geklaut.

Rückzug (2):

Der Hund in der Pfanne

Vielleicht ist Bidens Wahlkampf-Aus auch wetterbedingt. Die heißen Hundstage haben begonnen und der Thermostat im Oval Office steht auf Alaska. Die Gefahr lauert in jedem Sonnenstrahl. Der Kampf gegen die Hitze beginnt. Sternzeichen Hautkrebs muss sich dick eincremen, trinken wie ein Kamel müssen alle und wie der Name schon sagt: Bloß nicht die Fellnase im Auto vergessen. Hundsgemein wär’ das!

Rückzug? (3) :

Markiertes Revier

Eiskalte Stimmung wird auch im Büro von Olaf Scholz geherrscht haben, als er am Montag von einer Umfrage unter seinen Genossen gehört hat. Die sehen Verteidigungsminister Pistorius und ihn gleichauf als Kanzlerkandidaten. Da muss Scholz gleich sein Revier markieren und betonen, dass er erneut antreten wird. Biden will er sich nicht zum Vorbild nehmen. Aber naja, bei ihm weiß man nicht genau, ob er sich daran erinnern kann, wenn es so weit ist.

Vorstoß:

Strafe muss Seine

Über ein Jahrhundert war es verboten. Jetzt sollen in der Seine die Olympioniken schwimmen. Mit 1,4 Milliarden Euro hat die Stadt Paris den Fluss gewaschen. Zumindest soll er jetzt sauber genug sein. Als Beweis traut sich Sportministerin Amélie Oudéa-Castéra sogar selbst hinein. Dass im Juni von Protestlern noch aufgerufen wurde, in die Seine zu kacken, haben hoffentlich weder die Sportler noch die Ministerin im Hinterkopf. Augen zu, Mund zu und schnell durch.