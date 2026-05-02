Die „Pfalzfrage der Woche“ aus der RHEINPFALZ am SONNTAG ist diesmal ein Buchstabenrätsel.

Wo steckt hier, wenn Sie die Buchstaben vertauschen, eine Pfälzer Sehenswürdigkeit?

a) Bares wittern

b) Geld riechen

c) Kohle scheffeln

c) Auf Goldader stoßen

Zu gewinnen gibt’s eine Falttasche, eine Rucksack-Zugtasche und einen Flaschenöffner. Schicken Sie die Lösung bis 6. Mai an: Rheinpfalz am Sonntag, „Frage der Woche“, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen, E-Mail: ras-pfalz@rheinpfalz.de.

Lösung der jüngsten Frage

c) Das Germersheimer Jubiläumslied wurde von einer KI komponiert. Die Gewinner: Werner Carl (Hainfeld), Ria Schloß (Jockgrim), Melanie Kormann (Eisenhüttenstadt).

