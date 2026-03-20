Der berufliche Erfolg kann so manche Beziehung auf die Probe stellen.

„Mit einer Kollegin habe ich mich über Jahre angefreundet. Seit meiner Beförderung reagiert sie sehr kühl und distanziert. Was soll ich tun?“

Liebe Ratsuchende! Das ist eine unangenehme Situation, in der Sie sich befinden. Einerseits freuen Sie sich über Ihre Beförderung, andererseits wird diese Freude durch das distanzierte Verhalten Ihrer Kollegin getrübt. Vermutlich ist sie enttäuscht oder eifersüchtig, dass Sie befördert wurden. Bevor Sie jedoch in diesem Schwebezustand verharren, sollten Sie das direkte Gespräch mit Ihrer Kollegin suchen. Sagen Sie ihr offen, dass Sie das Gefühl haben, dass sich Ihr Verhältnis verändert hat, und dass Sie das schade finden. Fragen Sie sie, ob Sie vielleicht etwas falsch gemacht haben oder ob sie sich über etwas geärgert hat. So können Sie mögliche Missverständnisse direkt aus dem Weg räumen. Seien Sie empathisch und machen Sie ihr deutlich, dass die Beförderung unabhängig von Ihrer Freundschaft ist und dass Sie diese gerne fortführen möchten. Geben Sie ihr das Gefühl, dass Ihnen die Freundschaft wichtig ist, und zeigen Sie zugleich Verständnis für ihre mögliche Enttäuschung. Wenn Ihre Kollegin jedoch nicht bereit ist, über die Situation zu sprechen, sollten Sie ihr den Raum und die Zeit lassen, auf Sie zuzukommen, wenn sie dazu bereit ist. Sie können sich ihr zuwenden, aber Sie können sie nicht zur Freundschaft zwingen. Gutes Gelingen!

Liebe Leser, haben Sie ähnliche Fragen? Dann schicken Sie diese per Post an RHEINPFALZ am SONNTAG, Beziehungskiste; Ostbahnstraße 12, 76829 Landau oder per E-Mail an ras-beziehungskiste@rheinpfalz.de.

Isabel Asaro arbeitet als systemische Therapeutin in Frankenthal. www.Isabel-Schroth.com

Info

Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.