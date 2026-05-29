Wenn ein Elternteil den Partner dominiert, kann das für Kinder sehr belastend sein.

„Nach 20 Jahren Ehe bestimmt meine Mutter im Alltag über den Kopf meines Vaters hinweg. Er wird bei bestimmten Dingen gar nicht mehr gefragt. Obwohl ich merke, dass ihn das stört, sagt er nichts. Was soll ich tun?“

Liebe Ratsuchende! Das ist sicher keine einfache Situation für Sie, dieses Verhalten Ihrer Mutter von außen mitzuerleben. Als Kind leidet man in gewisser Weise natürlich mit und hat vermutlich Mitgefühl mit dem Vater, der offenbar nichts mehr mitbestimmen darf. Allerdings sollten Sie einen wichtigen Aspekt beachten: Nicht Sie müssen die Entscheidungen Ihrer Mutter tragen, sondern Ihr Vater, der sich dieses Verhalten gefallen lässt. Selbst wenn die Ehe Ihrer Eltern nach außen so wirkt, als würde Ihr Vater darunter leiden, hat er die Möglichkeit, sich Ihrer Mutter entgegenzusetzen. Manchmal stecken hinter solchen Verhaltensweisen alte Verletzungen oder Schuldgefühle innerhalb der Partnerschaft, die Ihren Vater daran hindern, sich gegen Ihre Mutter aufzulehnen und sich zur Wehr zu setzen. Auch Resignation kann eine Rolle spielen: Um des Friedens willen sagt man lieber nichts oder stimmt zu. Nicht immer sind die Gründe für Angehörige ersichtlich oder werden offengelegt. Suchen Sie doch einmal das Gespräch mit jedem Elternteil allein und fragen Sie nach den Hintergründen dieses Verhaltens. Sprechen Sie mit Ihrem Vater und geben Sie ihm das Gefühl, dass Sie ihm zuhören und seine Bedürfnisse wahrnehmen. Schauen Sie, in welche Richtung sich das Gespräch entwickelt, und seien Sie dabei nicht aufdringlich oder übergriffig. Sie können vermitteln, aber die Ehe Ihrer Eltern nicht verändern. Sie sind weiterhin die Tochter und nicht die Therapeutin. Sie können vielleicht neue Verhaltensweisen anregen, aber Ihr Vater muss selbst Verantwortung für sich übernehmen. Vielleicht gefällt ihm seine Rolle insgeheim sogar ganz gut. Alles Gute für Sie!

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Isabel Asaro arbeitet als systemische Therapeutin in Frankenthal. www.Isabel-Schroth.com