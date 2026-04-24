Künstliche Intelligenz schreibt, assistiert bei Operationen, durchleuchtet Lebensläufe. Doch wo sind die Grenzen für ihren Einsatz? Die setzt die KI-Verordnung der EU.

Wenn ein selbstfahrendes Auto trotz Warnlichtern, sinkenden Schranken und heranfahrendem Zug beharrlich die Gleise überqueren will, dann setzt dessen Software Menschen einer großen Gefahr aus. Als „Champion“ schaffte es dieses US-System auf Platz 1 der Liste schwerwiegender KI-Fehler des „AI Darwin Awards“ 2025 – ein Negativ-Preis, den Biologie-Studenten der US-Universität Stanford 1990 ins Leben gerufen hatten für skurrile Aktionen und Entwicklungen, mit denen Menschen sich und andere gefährden.

Was auf den Markt kommt, ist von Menschen erdacht und gemacht. Und die machen Fehler oder nutzen das Vertrauen anderer aus. Da haben auch die Europäer Lehrgeld bezahlt. Beispielsweise beim Skandal mit fehlerhaften Brust-Implantaten des französischen Herstellers PIP, der damit das Leben tausender Frauen aufs Spiel setzte. Jahrelang beschäftigte der Betrug Gerichte und zog weite Kreise. Die EU änderte daraufhin 2017 ihre Medizinprodukteverordnung, verschärfte die Zertifizierungspraxis. Doch was Patienten schützen sollte, kritisierten Hersteller als zu unwirtschaftlich, nahmen mit dieser Begründung sogar Produkte vom Markt.

Chancen gegen Risiken

Beide Beispiele zeigen, welche Folgen es haben kann, wenn fehlerhafte Produkte auf den Markt kommen – vor allem in sensiblen Bereichen wie der Medizin oder der Automobiltechnik. Dass Anwender geschützt werden müssen, steht außer Frage. Zumal, wenn es sich um neue Anwendungen handelt wie KI-Systeme. Andererseits zeigt das Beispiel der Medizinprodukteverordnung, dass auch Schutzmechanismen an Grenzen stoßen. Das gilt umso mehr für Innovationen, wenn deren Chancen durch unendliche Risikoabwägungen am Ende nicht genutzt werden.

Dass Normen und Paragrafen für Forscher und Entwickler oft eine völlig andere Welt sind, weiß Mathias Sander aus eigener Erfahrung. Der promovierte Biophysiker arbeitet bei der Tüv AI.Lab GmbH an Konzepten und Leitfäden, wie Praktiker in Tüv-Prüfstellen neue KI-Produkte begutachten und bewerten können, speziell aus der Medizintechnik. Dabei kennt er die Seite der Anbieter sehr gut. Denn er war selbst zuvor in der Medizintechnikbranche tätig, zuletzt bei einem Start-up. Das entwickelte eine KI-gestützte Software für den Einsatz bei Parkinson-Patienten, die dem Arzt eine Beobachtung motorischer Symptome aus der Ferne und über einen längeren Zeitraum hinweg ermöglicht. Sander begleitete die Innovation bis zur Marktzulassung.

Regeln können auch helfen

Eine Herausforderung, erinnert sich der Physiker: Damals, 2021, gab es zwar KI, aber keine spezifischen Regelungen für ihren Einsatz. Und die Europäische Medizinprodukteverordnung sei sehr technologieoffen. Sie lege zum Beispiel fest, dass eine Software nach aktuellem Stand der Technik zu entwickeln sei. Kein einfacher Job, wenn der Stand nicht klar definiert ist und es zudem keine vergleichbaren Produkte gibt.

Für Mathias Sander bedeutete das Pionierarbeit: viel recherchieren, stichhaltig argumentieren und am Ende nachvollziehbar dokumentieren, warum er das Produkt für sicher und leistungsfähig hielt. Steht der medizinische Zweck fest, muss geklärt werden, wie das Produkt aussehen soll, damit Arzt und Patient damit umgehen können. Dann wird überlegt, wie dies in der Software realisiert und diese getestet wird. Wichtig aus Sanders Erfahrung: Der Mensch muss erkannt haben, wo Probleme liegen – davon hängt auch die Qualität des Algorithmus ab. Ein Punkt, an dem andere schon gescheitert seien, weiß Sander. Von Anfang an, betont er, müsse ein Risikomanagement die Entwicklung begleiten. Wichtig seien zudem Trainingsdaten: Woher kommen sie und sind sie verlässlich? Mit der KI-Verordnung werde manches leichter, stellt er fest. Helfen könnten zudem die darauf aufbauenden „harmonisierten europäischen Normen“, einheitliche praktische Leitlinien für Unternehmen. Diese gingen künftig KI-spezifisch ins Detail.

Ab August gelten neue Regeln

Ab 2. August sollen nach aktuellem Stand die meisten Bestimmungen der europäischen KI-Verordnung umgesetzt werden; sie teilt KI-Produkte und -Dienstleistungen in Risikoklassen ein und legt Auflagen fest. Im August 2027 soll die Bestimmung für Produkte der Hochrisiko-Klasse mit Drittprüfungspflicht gelten. Diese müssen von unabhängigen Stellen geprüft werden, bevor sie auf den Markt kommen. Etwa Medizinprodukte oder Industrieroboter. Produkte aus niedrigeren Risikoklassen wie Schreibassistenten oder Videospiele benötigen diese Prüfung nicht.

Noch gilt die ab 2024 stufenweise eingeführte KI-Verordnung nicht vollständig. Die EU arbeitet seit geraumer Zeit an einer Vereinfachung mehrerer digitaler Regelwerke, um den bürokratischen Zeit- und Kostenaufwand für die Praxis – wieder – eindämmen. Den beklagt die Wirtschaft schon lange und schaut daher auch auf die neue KI-Verordnung mit Argus-Augen. Auch dafür haben EU-Kommission und -Parlament Vereinfachungsvorschläge vorgelegt. Die freilich umstritten sind.

Wie viel Datenschutz ist nötig?

Ein Beispiel ist der Datenschutz. Bisher sollte es bei Hochrisiko-Systemen erlaubt sein, sensible personenbezogene Daten (etwa zu Religion, sexueller Orientierung, Gesundheit) zu verarbeiten, um Datenverzerrungen zu erkennen und zu korrigieren. Ein neuer Vorschlag will es nun allen KI-Anbietern erlauben, sensible Daten derart zu verarbeiten. Zu weit geht dies etwa dem deutschen Institut für Menschenrechte: Eine massenhafte Erfassung sensibler Merkmale würde normalisiert und eine umfassendere Profilerstellung und Überwachung ermöglicht, kritisiert es.

In Beispiel 2 geht es darum, KI-Vorschriften für bestimmte Hochrisiko-Produkte auf bestehende Regelwerke einzelner Sektoren zu verlagern. Der EU AI-Act würde dann für Produkte wie Maschinen, Medizinprodukte und Spielzeuge nicht mehr unmittelbar gelten. Das könnte beispielsweise Auswirkungen auf Prüfanforderungen haben. Für Franziska Weindauer, Geschäftsführerin von Tüv AI.Lab GmbH, ist das eine problematische Fragmentierung. Prüfgesellschaften wie die TÜV-Unternehmen könnten zwar in beiden Fällen prüfen, sagt sie. Aber sie befürchtet, dass unterschiedliche Standards entstehen. Auch der Standort Europa verliere damit, meint sie. Die EU habe mit der KI-Verordnung kluge Standards und einen weltweit einmaligen horizontalen Rahmen für 27 Länder geschaffen. Damit könne die EU auch im globalen Wettbewerb punkten, so Weindauer.

Wie weit sollen Regeln gehen?

Wie viel Regulatorik muss und wie viel darf sein? In diesem Spannungsfeld verläuft auch die Umsetzung der KI-Verordnung in Deutschland, die ab 2. August gilt. Noch ist das deutsche Gesetz nicht in Kraft, aber an Leitplanken wird gearbeitet. Wirtschaftsverbände begleiten auch dies aufmerksam. Und mahnen. Behörden müssten so aufgestellt sein, dass Beratung, Koordinierung und Überwachung effektiv möglich seien, damit Innovationen nicht ausgebremst würden, heißt es etwa beim Bitkom-Verband. Beispielsweise durch lange Wartezeiten bei Anerkennungen.

Bei der Bundesnetzagentur, die eine zentrale Rolle bei der Marktüberwachung von KI-Produkten einnehmen soll, kennen sie diese Bedenken. Sie seien verständlich, formuliert es eine Sprecherin, da jede neue Regelung zunächst administrativen Aufwand bedeute. Aber der Gesetzgeber setze nun gerade auf einen risikobasierten Ansatz, um zu verhindern, dass Innovationen ausgebremst würden. Die meisten KI-Anwendungen müssten keine strengeren Anforderungen erfüllen, sondern nur jene Systeme, die als hochriskant eingestuft würden. Und wenn Anbieter die Standards (kommender) harmonisierter EU-Normen einhielten, könnten viele in Eigenregie darlegen, dass ihr Produkt den Anforderungen entspreche – ohne auf Freigaben durch andere Stellen warten zu müssen. Seriöse Akteure, die gewissenhaft entwickeln, müssten also keine künstlichen Hürden fürchten.

Den Markteintritt erleichtern

Kleineren und mittleren Unternehmen sowie Start-ups soll außerdem der Markteintritt durch KI-Reallabore in physischer, digitaler oder hybrider Form erleichtert werden. Diese sollen befristet Entwicklung, Training oder Testen innovativer KI-Systeme ermöglichen. Ein erstes Labor ist bei der Bundesagentur vorgesehen.

Dennoch: Einfach ist die Sache wohl nicht. Das meint auch Mathias Sander. Für Start-ups im Hochrisiko-Bereich seien Regularien „sportlich“, sagt er. Denn wenn man Schritte vergesse, sei es schwierig, die ganze Dokumentation erneut zu erstellen. Sinnvoll wären daher kostenlose Hilfen für Start-ups, damit diese wüssten, was erwartet werde. Die dürften zertifizierende Stellen wie die Tüv-Unternehmen aber nicht geben.

Die Regulatorik sei nicht perfekt, sagt Sander. Aber sinnvoll. Die von ihm begleitete Parkinson-App hat die Marktzulassung übrigens 2024 erhalten – nach 18 Monaten und einer mehrstufigen Prüfung.

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