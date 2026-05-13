Der VAR ist unbeliebt, doch Fifa und Tech-Unternehmen arbeiten längst an einem Spiel, in dem Künstliche Intelligenz Abseits erkennt und Handspiele bewertet.

Wenn das Publikum im Stadion, die Spieler, die Trainer und die TV-Zuschauer wieder einmal warten müssen, tauchen in den Fankurven der Bundesliga derzeit immer wieder Transparente mit einer ähnlichen Stoßrichtung auf. „Ihr macht euch zum Affen – Videobeweis abschaffen“, haben beispielsweise die Anhänger von Bayer Leverkusen auf ihr Banner geschrieben, das bei jedem Check des Video Assistant Referee (VAR) entrollt wird. Mutmaßlich gehört der begleitende „Ihr macht unser’n Sport kaputt“-Song zu den meistgesungenen Liedern in den ersten beiden deutschen Ligen. Statt mit der Erfahrung besser zu werden, gilt Stagnation auf schwachem Niveau schon als Erfolg des VAR. Der Ruf der Technik und des dazugehörigen Personals ist katastrophal.

Zum Ende des achten Bundesligajahrs mit VAR ist der Wunsch nach einer Rückkehr zu einem Fußball ohne in die Luft gemalte Rechtecke und langes Warten auf am Ende immer noch diskussionswürdige Entscheidungen eher stärker als schwächer geworden. Einerseits. Denn in der Realität hat sich andererseits eine Dynamik ergeben, die in die entgegengesetzte Richtung wirkt. Der Einsatz technischer Hilfsmittel für die Regelumsetzung soll eher ausgeweitet als abgeschafft werden, die nächste Revolution hat längst begonnen.

Trefferquote von 100 Prozent

Bereits im Sommer wird die seit Saisonbeginn auch in der Bundesliga eingesetzte halbautomatische Abseitstechnik durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) verbessert werden. Bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko soll eine Weiterentwicklung praxisreif sein. Abseitsstellungen, bei denen ein Spieler mehr als zehn Zentimeter im Abseits steht, erkennt das Fifa-System angeblich mit einer Trefferquote von 100 Prozent. Solche Situationen werden dann „in Echtzeit als Warnmeldung an die Schiedsrichter auf dem Spielfeld gesendet“, sagt Peter Irvin von der Firma Hawk-Eye, von der die Technik entwickelt wurde, die bei der WM eingesetzt wird. Linienrichter können dann sofort ihre Fahne heben. Quälende Momente der Ungewissheit, bevor die Schiedsrichter nach langem Studium irgendwelcher Bilder eine endgültige Entscheidung treffen, sollen so seltener werden.

Als Irvin von dieser Zukunft erzählt, steht er auf einer kleinen Bühne im Untergeschoss der großen Düsseldorfer Multifunktionsarena der Fortuna, wo an diesem Frühlingstag eine Messe namens „Sportsinnovation“ stattfindet. Das Hauptinteresse des Publikums gilt den Vorträgen zu Innovationen, mit denen sich viel Geld verdienen lässt: zum Fußball als Unterhaltungsbetrieb der Zukunft, als interaktives und individualisiertes Sporterlebnis, das die klassischen TV-Übertragungen ersetzen wird. Verschiedene Firmen bieten außerdem alle möglichen Datenerhebungstechnologien an, andere behaupten, mit ihren Algorithmen besonders interessante Erkenntnisse aus den Datenmassen herausfiltern zu können. Es herrscht Goldgräberstimmung.

Schiedsrichterarbeit automatisieren?

Hier unten wird unterdessen vor drei Dutzend Zuhörern über eine Zukunft nachgedacht, die das Spiel nicht unterhaltsamer oder wirtschaftlich lukrativer machen, sondern in seinem Kern verändern soll. „Beyond the Whistle: The Future of Football Officiating“ heißt der Talk, dessen Inhalt die vielen VAR-Skeptiker erschaudern lassen muss. Der Hawk-Eye-Direktor Irwin und Nicolas Evans, der Leiter der Abteilung für Fußballforschung und -standards der Fifa, erzählen von einem Joint Venture des Weltverbandes und des Technologieanbieters, in dessen Labors an der Automatisierung möglichst großer Teile der Schiedsrichterarbeit durch Künstliche Intelligenz gearbeitet wird.

Ungeachtet der Stimmung in den Stadien soll nicht nur eine vollautomatische Abseitstechnik marktreif werden, schon bald könnten Computer über Eckbälle, Einwürfe und sogar Foul- oder Handelfmeter entscheiden. „Wir haben eine relativ klare Roadmap, wir möchten alles, was objektiv ist, so weit wie möglich automatisieren“, sagt der Fifa-Forscher Evans. Zu messen, ob der Ball im Aus war, ist schon jetzt kein großes Problem und sogar simpler als die Feststellung von Abseitsstellungen. Beim Abseits müssen die Positionen mehrerer Spieler, der Moment der Ballabgabe und die Frage nach einer aktiven Beteiligung von Spielern in den Situationen bewertet werden. Festzustellen, ob ein Ball im Aus war oder nicht, ist so schlicht wie die schon lange etablierte und ohne viel Aufregung funktionierende Torlinientechnik.

Es ist also absehbar, dass im Spitzenfußball schon bald Maschinen die Kernarbeit der Assistenten an den Seitenlinien sehr akkurat erledigen können: Abseits, Ecke und Einwurf, die KI wird entscheiden. Denn auch, wer den Ball zuletzt berührt hat, lässt sich mittlerweile anhand der Daten erkennen. Daher glaubt Alexander Ernst, der Leiter des Bereichs Schiedsrichter-Technologien in der DFB-Schiri GmbH, „dass sich die Aufgaben der Assistenten schon in der nahen Zukunft etwas verschieben werden“. Sie werden „sich stärker auf die Unterstützung des Schiedsrichters bei der Bewertung von nicht faktischen Situationen konzentrieren“. Aber das ist erst der Anfang.

In der grundsätzlich eher besitzstandswahrenden Welt des Fußballs können sich viele Beteiligte noch nicht wirklich vorstellen, dass die Linienrichter womöglich vollständig wegfallen. Weit weg ist dieser Schritt jedoch nicht mehr. Naheliegend wäre, wenn sich dann zumindest einer der Assistenten auf dem Feld bewegen darf, um den Spielleiter dort bei seinen Entscheidungen zu unterstützen. Da das Regelgremium Ifab seit einigen Jahren ausgesprochen experimentierfreudig agiert, sind solche radikalen Veränderungen derzeit keinesfalls undenkbar. Zumindest wenn der Schiedsrichter auf dem Spielfeld überhaupt noch menschliche Unterstützung braucht.

Die „Kann-man-pfeifen“-Entscheidungen

Denn die gewaltigen Datenmengen, die seit rund einem Jahr auch in der Bundesliga erhoben werden, verändern alles. Statt der schlichten Positionsdaten aller Spieler und des Balles auf dem Platz werden die Bewegungen der unterschiedlichen Körperteile aller Sportler durch Raum und Zeit präzise erfasst. Die KI verwandelt die Spielerkörper in ein „Skelett“ aus festgelegten Datenpunkten, Kopf, Schultern, Hüften, Arm- und Beingelenke, Fußspitzen – der kostbare Stoff, das Gold des Gegenwartsfußballs, nennt sich „Skeletal Data“ oder „3D-Daten“.

Werden die richtigen KI-Tools mit diesen Daten gefüttert, erhalten Manager kostbare Informationen für ihre Scouting- und Kaderplanungsarbeit. Die Computer geben den Trainern Empfehlungen für Taktiken und Strategien im Spiel, aber auch bei Standardsituationen sowie für die Übungen unter der Woche. Die Belastungssteuerung wird präzisiert, und die Schiedsrichterarbeit erhält einen Impuls, deren Folgen bislang kaum absehbar sind.

Längst wird nämlich darüber nachgedacht, auch die berühmten „Kann-man-pfeifen-muss-man-aber-nicht“-Entscheidungen mit KI in den Griff zu bekommen. Neben Hawk-Eye arbeiten auch andere Technologieanbieter an Systemen, die den menschlichen Faktor in der Schiedsrichterarbeit einschränken können. Bei der Firma Sportec Solutions, an der die Deutsche Fußball-Liga (DFL) Anteile hält, beschäftige man sich beispielsweise „mit der Frage, wie man eine KI zur Bewertung von Handspielsituationen anlernen kann“, sagt Alexander Ernst, der Technikchef der deutschen Schiedsrichter. Bei Bayern München dürfte man das nach dem Rückspiel in der Champions League gegen Paris St. Germain vielleicht gerne hören. Im Halbfinale gab es mehrere strittige Handspiel-Entscheidungen, die zu Ungunsten der Münchener ausfielen.

AlltagIm Halbfinale der Champions League zwischen Bayern München und Paris St. Germain gab es umstrittene Handspiel-Entscheidungen. Joshua Kimmich protestiert. Solche Szenen gehören zum Fußball dazu – was, wenn es sie bald nicht mehr gibt? foto: imago /Jan Hübner

Ernst erklärt, wie die Unterstützung durch die KI funktionieren soll: Ob und mit welchem Körperteil der Ball berührt wurde, ist mit den 3D-Daten und einem Chip im Ball problemlos messbar. Anschließend könne ein „System, das mit sehr vielen Szenen gefüttert wurde, verbunden mit der Information, ob es sich um ein strafbares Handspiel handelt oder nicht“, eine Bewertung vornehmen, sagt er. Die KI erzeugt auf diesem Weg einen Score, der darstellt, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine strafbare Aktion vorliegt.

Kann KI auch Fouls erkennen?

In einem ersten Schritt soll diese Information nur den Videoassistenten vor den Bildschirmen vorgelegt werden, als Entscheidungshilfe, die für eine größere Konsistenz innerhalb der Entscheidungsspielräume sorgen könnte. Wenn die KI angibt, dass in 10.000 ähnlichen Situationen kein Handspiel gepfiffen wurde, wäre das zumindest ein wertvoller Hinweis. Aber vielleicht sind die Empfehlungen der KI schon bald besser als die Bewertungen der Schiedsrichter, die durch Superzeitlupen, eine im Spielverlauf entstandene Vorgeschichte und die Emotionen des Moments verzerrt werden. An der Erkennung von Fouls arbeiten die Fifa, Hawk-Eye und Sportec Solutions zwar noch nicht konkret, „aber rein perspektivisch betrachtet: Warum nicht?“, sagt Evans auch zu dieser Art des Regelverstoßes. Mit den 3D-Daten werden der Ort und die Intensität eines Körperkontaktes exakt erkennbar, die Technik weiß auch, ob und von wem der Ball gespielt wurde und wie sich die Körper zuvor bewegt haben. Ob jemals eine vollautomatische Foulspielerkennung möglich sein wird, kann im Moment niemand verlässlich prognostizieren, aber die Vorstufe ist bereits in Arbeit.

Sobald eine KI mit einer ausreichenden Menge an Beispieldaten gefüttert wurde, kann sie sagen, ob durch ein Foul eine klare Torchance verhindert wurde und eine Rote Karte folgen sollte. Zum Beispiel, wenn ein Torabschluss mit einem zuvor definierten Expected-Goals-Wert erwartbar gewesen wäre. „Auf lange Sicht kann die KI – wenn es von den Beteiligten auch so gewünscht ist – im Fußball helfen, möglichst viele Dinge faktisch darzustellen, die im Moment noch im Graubereich liegen“, sagt Ernst. Gestritten würde sicher auch dann noch, und das Gespür für einen Spielverlauf, dem mal ein hartes Durchgreifen und mal eine großzügige Linie guttun, wird eine KI eher nicht lernen. Genauso wenig wie eine empathische Kommunikation mit den Spielern. Aber zumindest zur Lösung von zwei Kernproblemen des VAR-Zeitalters kann die Schiedsrichter-KI schon bald beitragen: zum Tempo der Entscheidungsfindung und zu einer größeren Einheitlichkeit im Umgang mit Entscheidungen aus dem Graubereich.

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Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.