Snapshirts mit Perlmutt-Druckknöpfen sind Inbegriff der Westernmode – neben Jeans und Lederkrawatte. Ihre Wurzeln liegen in einer Stadt in der Pfalz.

Werbung hat die Rockmount Ranch Wear Company in ihrer gut 80-jährigen Geschichte nie gebraucht. Westernfans und Countryanhänger kennen die Hemden mit den typischen Druckknöpfen und die dazu passende, dünne Lederkrawatte von ihren Leinwandhelden. Schauspieler wie Robert Redford und Kevin Costner haben sie ebenso getragen wie Musiker wie Elvis Presley, Bob Dylan, Anne Hathaway und Eric Clapton. Selbst Ronald Reagan, 40. Präsident der Vereinigten Staaten, war Kunde bei Rockmount Ranch Wear.

Doch die wenigsten wissen, dass ein Pfälzer die sogenannten „Snap-Shirts“ erfunden hat. Als Auswanderer kamen der damals 25-Jährige Jack A. Weil und seine Frau Josefine, eine gebürtige Frankenthalerin mit Mädchenname Loeb, 1926 in die USA. Weil verdiente den Unterhalt für seine Familie als Cowboy und Rodeo-Reiter im amerikanischen Westen, bevor er 1946 in Denver den Grundstein für sein erfolgreiches Modeunternehmen legte, das den Western-Stil in alle Welt exportiert.

Ärger mit den Kuhhörnern

Dass die Hemden mit den Druckknöpfen versehen wurden, die sie so unverwechselbar machen sollten, hatte praktische Gründe. Jack Weil und seine Cowboy-Kollegen ärgerten sich, weil ihre Hemden immer wieder bei der Arbeit zerrissen. Kuh-Hörner schlitzten den Stoff auf, da das Material nicht nachgab. So kam Weil auf die Idee, die festsitzenden Knöpfen auszutauschen. Das war die Geburtsstunde der Druckknöpfe und so entstanden die mittlerweile international bekannten Rockmount-Hemden. Zusammen mit der „Bolo-Tie“, der legendären Schnur-Krawatte wurden sie von den Cowboys nicht nur in den Saloons, sondern zu allen festlichen Anlässen getragen.

Mode für Filmstars wie Kevin Costner

Noch heute verkörpern die Hemden mit den Perlmutt-Druckknöpfen und Sägezahntaschen, häufig verziert mit Elementen aus Tweed und Leder, die Ära des Wilden Westens wie kaum ein anderes Kleidungsstück. Sie erinnert nicht nur an John Wayne und die Helden aus Bonanza, sondern auch an moderne Film-Epen aus dem Wilden Westen, wie sie beispielsweise monumental von Kevin Costner in Szene gesetzt wurden. Kein Western ist mehr ohne die Rockmount-Hemden denkbar. Typisches Merkmal des markanten rustikalen Looks sind die Taschen mit Klappen, die spitz zulaufen und gezackt verarbeitet sind. Bis heute tragen sie Filmstars und Country-Musiklegenden.

„Rockmount war sein Baby“

Jack Weil kaufte 1946 mitten in Denver ein fünfstöckiges Gebäude und gründete dort die Rockmount Ranch Wear Manufacturing Company. Heute zieht das Geschäft in Denvers Wazee Street 1626 mit ausgefallenen Modellen im Western Style jede Menge Touristen an. Für Besucher der Hauptstadt des Bundesstaates Colorado ist der Abstecher ein Muss. Und nicht selten verlassen sie den Laden mit Original-Cowboyhüten, modischen Western-Stiefeln und allen Arten von Oberbekleidung.

Steve Weil, der Enkel von Jack, kommt gerade von der Gassi-Runde mit Hund Humboldt zurück. Wie sein Vater Jack B. Weil arbeitet er seit Jahrzehnten im Familienunternehmen mit und ist der heutige Besitzer. Steve Weil hat sein Büro auf der offenen Galerie über dem Verkaufsraum und damit mitten im geschäftigen Treiben. „Mein Großvater arbeitete hier bis zum Alter von 107 Jahren. Rockmount war sein Baby“, sagt der 68-Jährige. „Wirtschaftliche Not prägte damals seinen Auswanderungsgedanken.“

Besuch in Frankenthal

Vor einigen Jahren ist Steve Weil selbst in die Heimat seiner Vorfahren gereist. Wir haben mit ihm die beiden jüdischen Friedhöfe und das Grab seines Ururgroßvaters besucht, erzählt der Frankenthal Lokalhistoriker Werner Schäfer. „Ich kann mich noch an den stolzen Bericht der Druckknopferfindung seines Großvaters bei den Hemden erinnern“, sagt er. In seinem Archiv hat er neben einigen Fotos der Grabstätte von Jack Weils Vater auch eine Ahnentafel der Frankenthaler Familie Loeb.

Heute werden die Modelle von Rockmount Ranch Wear weltweit verkauft. Wichtige Absatzmärkte finden sich laut Weil in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Stichwort „Urban Cowboy“ fällt. Denn tragbar sei der Rockmount-Stil auch im Dschungel der Großstädte. „Mein Vater war für das Design der Hemden verantwortlich, die John Travolta im Film ,Phenomenon – Das Unmögliche wird wahr’ trug“, erinnert sich Weil. Der Film startete am 3. Oktober 1996 in den deutschen Kinos. Er prägte den ikonischen Look des bekannten US-Schauspielers.

Made in USA

„Produziert werden die Teile in den USA, doch die feine Lochstickerei mit den Verzierungen kommt aus Indien“, berichtet Weil. Auf Werbung verzichte das Unternehmen bis heute. „Die Kunden kaufen direkt im Geschäft oder online. Unser Bekanntheitsgrad hat viel mit den Stars, den Filmen und einer einfachen Mund-zu-Mund-Propaganda zu tun.“ Bevor Humboldt, der achtjährige Golden Retriever, zur nächsten Gassi-Runde drängt, bekennt Weil, dass ihm das Oktoberfest in München sehr gefällt. „Ich habe dafür sogar die passende Lederhose“, sagt er. Ob das wohl an seinen deutschen Wurzeln liegt?

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