Darunter versteht man die Lager- und Transportprozesse innerhalb eines Betriebes.

In einer Produktion müssen die benötigten Materialien aus dem Lager rechtzeitig und in korrekter Menge am Arbeitsplatz sein, damit es keine Unterbrechung gibt. Ein Online-Händler muss wissen, wo er welchen Artikel gelagert hat und ihn schnell auf den Weg zum Kunden bringen. Auch bei zig Bestellungen – bei Zalando etwa waren es 2025 nach EHI Handelsdaten über 278 Millionen. Ohne Retouren. Die kommen oben drauf: Für 2025 rechneten Wissenschaftler der Universität Bamberg mit einer Rekordsumme von etwa 550 Millionen im gesamten Online-Handel – jedes vierte Paket wäre zurückgeschickt worden. Ohne genaue Planung könnten solche Massen im Unternehmen nicht zielgerichtet bewegt werden. Dabei helfen dann Gabelstapler, fahrerlose Transportsysteme, automatische Kleinteilelager, Regalbediengeräte oder Förderbänder. Sie tragen neben einer guten Planung dazu bei, dass Material- und Warenströme möglichst effizient verlaufen.