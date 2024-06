Fans lassen sich bekanntlich die verrücktesten Dinge einfallen, wenn sie nicht gerade ihre Mannschaft im Stadion anfeuern. Ein junger Kroate baut in seinem Wohnzimmer kleine Modelle bekannter Fußballarenen. Von Schicksalsschlägen in der Familie bewegt, versteigert er seine Miniaturstadien für einen guten Zweck.

An einem weißen Tisch in seinem Wohnzimmer in München sitzt Josip Marsic. Vor ihm liegen Pinzette, Cuttermesser, Schere, Geodreieck, ein Pinsel samt Farbpalette und Kleber. Er nimmt