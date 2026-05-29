Die Erbin Marlene Engelhorn hat ihr Vermögen verschenkt. Anlässlich des 100. Geburtstags von Curt Engelhorn aus der Familie des BASF-Gründers haben wir mit ihr gesprochen.

Frau Engelhorn, vor zwei Jahren haben Sie mehr als 90 Prozent Ihres Erbes abgegeben. Ein Bürgerrat hat die 25 Millionen Euro an verschiedene Organisationen und Vereine verteilt. Würden Sie es mit Ihrem nächsten Erbe wieder genauso machen?

Ich bin sehr glücklich mit dem, was der „Gute Rat“ geleistet hat; seine Arbeit hat mich beeindruckt. Bei der Rückverteilung des Erbes ging es mir darum, dass die Menschen einen Platz am Entscheidungstisch haben, die am meisten von sozialen und ökologischen Problemen betroffen sind. Sie haben einen besseren Blick auf diese Probleme – und damit auf mögliche Lösungen. Dabei müssen mir die gefällten Entscheidungen gar nicht alle gefallen, das ist nicht der Punkt in einer Demokratie. Wichtig ist, demokratische Entscheidungen zu respektieren, und man muss es so hinkriegen, dass nicht immer dieselben Interessen im Vordergrund stehen. Bei meinem nächsten Erbe werde ich auf jeden Fall wieder einen demokratischen Weg wählen.

Lassen Sie uns mal klären, wo das Geld eigentlich herkommt. Sie gehören ja nicht zur ersten Erben-Generation der Familie Engelhorn.

Das stimmt. Das Beste, was Mitglieder meiner Familie können, ist erben. Da sind wir richtig gut drin. Mein Erbe stammt von meiner Großmutter Traudl Engelhorn. Sie hat das Geld von ihrem 1991 verstorbenen Mann, Peter Engelhorn, erhalten. Er war ein Cousin von Curt Engelhorn, der die Firma Boehringer Mannheim im Jahr 1997 für 19 Milliarden Mark an das Schweizer Unternehmen Roche verkauft hat. Daher stammt das große Geldvermögen, das dann auf die verschiedenen Familienzweige aufgeteilt wurde.

Marlene Engelhorns Urururgroßvater war der BASF-Gründer Friedrich Engelhorn. Er stieg später auch bei Boehringer & Söhne in Mannheim ein. Foto: BASF

Wo wir bei Ihren Vorfahren sind, Friedrich Engelhorn gilt als einer der erfolgreichsten Unternehmer seiner Zeit. Kann man da nicht sagen, dass er und seine Nachfahren das Vermögen verdient haben?

Ich sehe nicht ein, warum wir Glück belohnen und Pech bestrafen. Ich wurde einfach in eine extrem reiche Familie hineingeboren. Warum verdiene ich, dass mein Leben so viel besser ist und ich Macht haben kann über andere Menschen, im Gegensatz zu einer Person, die nicht in eine überreiche Familie geboren wurde? Das ist ja in Wahrheit eine feudale Struktur. Ich kann herrschaftlich bestimmen über die Lebensqualität anderer. Das beste Beispiel dafür ist Wohneigentum. Sagen wir, ich stecke mein Geld in Immobilien. Dann kann ich buchstäblich darüber bestimmen, wie die Wohnrealität einer anderen Person ausschaut.

Curt Engelhorn, der diese Woche 100 Jahre alt geworden wäre, hat nach dem Verkauf von Boehringer Mannheim gesagt, dass sich der damalige deutsche Finanzminister Waigel ärgern werde. Der deutsche Staat ging damals leer aus. Würden Sie sagen, dass Steuervermeidung bislang typisch für Ihre Familie war?

In meiner Familie redet man nicht über Geld, deshalb kann ich dazu wenig sagen. Ich halte es für verwerflich, wie Curt Engelhorn gehandelt hat, um Steuern zu sparen. Er hat sehr gerne von einer Gesellschaft profitiert, war aber nicht in der Lage zu sehen, dass man etwas zurückzugeben hat. Leider war und ist es so, dass sich nur reiche Menschen aussuchen können, ob sie Steuern zahlen oder nicht.

Curt Engelhorn ist der Urenkel von Friedrich Engelhorn und verkaufte 1997 die Firma Boehringer Mannheim für 19 Milliarden Mark an das Schweizer Unternehmen Roche. Foto: picture alliance / Markus Prosswitz/Masterpress/dpa

Sie selbst sind in einer Villa in Wien aufgewachsen, gingen in einen Privatkindergarten und auf das private Lycée Français de Vienne. Ab wann haben Sie dieses Leben nicht mehr als normal empfunden?

Es gibt da nicht diesen einen Schlüsselmoment. Es waren vielmehr verschiedenste Erfahrungen, die sich lange aufgehäuft haben. Und irgendwann war der Haufen so groß, dass man ihn nur noch schwer ignorieren konnte. Mir hat Literatur geholfen, mich mit meinem Reichtum auseinanderzusetzen. Aber das Allerwichtigste ist, dass ich sagenhaftes Glück habe, Freunde in meinem Leben zu haben, die mich teilhaben lassen an ihrer Lebensrealität, obwohl diese ganz anders aussieht als meine. Die mit mir befreundet geblieben sind, obwohl ich ein privilegierter Mensch bin, der zum Teil richtig ignorante Sachen gesagt und gedacht hat. Und die mir verständlich machen konnten, dass es eine strukturelle Dimension gibt, die auch eine Freundschaft in eine Schieflage bringen kann – ohne, dass das am Ende persönlich genommen werden muss.

Sie haben im Februar 2021 die Initiative „Tax me now“ mitgegründet. Was sind die zentralen Forderungen?

Die Gruppe fordert die Wiedereinführung der Vermögensteuer in Deutschland und die Abschaffung der Ausnahmen bei der Erbschaftsteuer. Letzteres prüft auch gerade das Bundesverfassungsgericht. Aus meiner Sicht ist die sogenannte Verschonungsbedarfsprüfung nicht zu rechtfertigen. Denn für gute Finanzberater ist es ziemlich einfach, Firmenerben auf dem Papier so arm zu rechnen, dass sie keinen Cent Steuern zahlen müssen. Ich finde, es ist extrem bedenklich, mit welchem bürokratischen Aufwand die Regierung Menschen hinterhersteigt, die Transferleistungen beziehen, auf die sie ein Anrecht haben, während überreiche Menschen alle Möglichkeiten haben, auf legalem Weg Steuern zu vermeiden oder in vielen Fällen auch zu hinterziehen.

In Ihrem Buch „Geld“ kritisieren Sie, dass Überreichtum demokratische Prozesse und soziale Gerechtigkeit untergrabe. Warum?

Mehr als 70 Prozent der Milliardärinnen und Milliardäre in Deutschland haben ihr Vermögen geerbt. Sie haben nichts dafür gemacht, sie wurden einfach reingeboren. Zack, bumm, haben sie diese Kohle, diese Macht, diese Ressourcen. Riesige Privatvermögen bedeuten unverhältnismäßig viel politische Macht. Überreiche Menschen können das Leben anderer Menschen beeinflussen, ohne demokratisch gewählt oder rechenschaftspflichtig zu sein. Zudem stehen Überreichtum und Armut in direktem Zusammenhang. Denn wenn an einer Stelle in der Gesellschaft zu viel Geld und Vermögen gebündelt wird, fehlt es zwangsläufig an anderen Orten. Deshalb ist mir das Thema Umverteilung so wichtig. Der Staat muss durch progressive Besteuerung für eine gerechte Umverteilung sorgen, was letztlich auch die Macht der Überreichen beschneiden wird.

Als Aktivistin widmen Sie sich auch dem Nahost-Konflikt – und sorgen damit für Kritik. Im Vorfeld des ESC in Wien waren Sie Teil der antiisraelischen Proteste, zu denen unter anderen auch antisemitische Organisationen aufgerufen hatten.

Mit der AIK ( Anm. d. Red. Antiimperialistischen Koordination ) habe ich nichts zu tun. Ich war auch nicht bei der Demonstration am 16. Mai zum Finale anwesend. Ich habe am Freitag davor eine Veranstaltung mitorganisiert, die sich „Solidarity United“ nennt. Es kann doch nicht sein, dass Russland 2022 wegen seines Angriffskriegs auf die Ukraine zu Recht vom ESC ausgeschlossen wurde, Israel aber weiterhin teilnehmen darf. Und zwar obwohl Israel einen Völkermord an den Palästinenserinnen und Palästinensern begeht, den Südlibanon illegal angreift und besetzt und am illegalen Angriffskrieg im Iran beteiligt war. Der ESC wurde nach dem Zweiten Weltkrieg als eine Kulturveranstaltung ins Leben gerufen, um die Menschen in Europa mit Musik zu vereinen. Sie sollte nicht als Bühne für ein Land dienen, um Propaganda zu verbreiten, was wir mitunter aus der Investigativarbeit der New York Times wissen, und um letztlich sein internationales Image aufzubessern.

Die Vorfahren

Marlenes Urururgroßvater war der BASF-Gründer Friedrich Engelhorn; er kam 1821 in Mannheim zur Welt. Später stieg er auch bei Boehringer & Söhne in Mannheim ein. Sein Urenkel Curt Engelhorn verkaufte 1997 die Firma Boehringer Mannheim für 19 Milliarden Mark an das Schweizer Unternehmen Roche. Peter Engelhorn, ein Cousin Curt Engelhorns, war viele Jahre Aufsichtsratschef bei Boehringer Mannheim. Dessen Frau Traudl Engelhorn vererbte ihrer Enkelin Marlene Engelhorn 2022 einen zweistelligen Millionenbetrag.



„Tax me now“

Die Initiative „Tax me now“ von Vermögenden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wurde im Februar 2021 gegründet. Die Gruppe fordert eine Vermögensteuer für Millionäre, eine progressive Kapitalertragsteuer und weniger Ausnahmen für Betriebe bei der Erbschaftsteuer. Zu den Initiatoren gehören neben Marlene Engelhorn auch der Pharmaerbe Antonis Schwarz sowie eine Frau, die Anteile an einem Maschinenbaubetrieb aus Baden-Württemberg geerbt hat. Sie tritt unter dem Pseudonym Stefanie Bremer auf, um ihre Familie zu schützen. In ihren Augen liegt in der dynastischen Weitergabe von Reichtum auch die dynastische Weitergabe von Macht. Und diese bedrohe die Demokratie. Der Einfluss von Superreichen auf Politik und Gesellschaft sei viel zu hoch, so die Initiative.



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