„Der Arbeitgeber muss dreimal abmahnen, bevor er kündigen darf“ – das glauben viele. Aber falsch geglaubt. Ein Blick auf hartnäckige Irrtümer im Arbeitsrecht.

Anders als im 19. Jahrhundert, als die Arbeiterbewegung für den Acht-Stunden-Tag kämpfte, sind Arbeitnehmer heute nicht mehr der Willkür von Patriarchen ausgeliefert. Gesetze regeln Rechte und Pflichten von Arbeitgebern und Arbeitenden. Einfach sind diese allerdings selten auszulegen, denn vieles muss im Einzelfall betrachtet werden. Und so sagt denn auch der Arbeitsrechtler Stefan Loch, der die Pfälzer Büros der DGB-Rechtsschutz GmbH leitet, immer wieder: „Es kommt darauf an... .“ Immer wieder haben er und seine Kollegen es auch mit Annahmen ihrer gewerkschaftlich organisierten Mandanten zu tun, die sie ins Reich der Märchen verweisen müssen. Manche Irrtümer halten sich dennoch hartnäckig, wie Stefan Loch feststellt. Hier seine „Top-Liste“ an Irrtümern.

Kündigung während Krankheit

„Während ich krank bin, kann der Arbeitgeber mir nicht kündigen.“

Für Stefan Loch ist das der „Klassiker“. Denn eine Kündigung kann der Arbeitgeber auch dann auf den Weg bringen, wenn der Arbeitnehmer krankgemeldet ist. Auch wer daheim Grippe oder Erkältung auskuriert, sollte daher regelmäßig seinen Briefkasten kontrollieren. Denn mit dem Zugang der Kündigung, die mit dem Posteinwurf angenommen wird, beginnt eine wichtige Frist zu laufen für den Arbeitnehmer. Grundsätzlich kann er oder sie nämlich nur innerhalb von drei Wochen gegen die Kündigung vorgehen – mit einer Kündigungsschutzklage bei Gericht. Lässt der Arbeitnehmer diese Frist einfach verstreichen, gilt die Kündigung als wirksam. In der Regel eben auch dann, wenn er vergrippt zuhause sitzt. Dies gilt übrigens auch, wenn der Arbeitnehmer sich einen mehrwöchigen Urlaub gönnt und verreist: Dann muss er dafür Sorge tragen, dass eine Vertrauensperson sich um seine Post kümmert und ihn bei wichtigen Angelegenheiten kontaktiert.

Auch während einer Krankheit kann der Arbeitgeber kündigen. Und auch dann muss ein Arbeitnehmer in der Regel reagieren, wenn er die Kündigung nicht akzeptiert. Foto: Christin Klose/dpa

Doch keine Regel ohne Ausnahme. Etwa dann, wenn jemand alleine lebt und wegen eines Notfalls für längere Zeit ins Krankenhaus muss. In einem solchen Fall könne das nachträglich noch geklärt werden, sagt Stefan Loch. Aber grundsätzlich müsse bei einer Kündigung schnell gehandelt werden. Übrigens auch dann, wenn eine Schwangerschaft besteht. Die ist kein Grund, nicht zu reagieren.

Kündigung wegen Krankheit

„Wegen Krankheit kann ich nicht gekündigt werden – ich kann ja nichts dafür, dass ich krank bin.“

Der Arbeitnehmer könne zwar nichts dafür, sagt Stefan Loch. Aber der Arbeitgeber könne ihm trotzdem wegen Krankheit kündigen. Das komme sogar in Fällen von lange durchgehender oder häufiger Krankheit recht häufig vor. Denn auch der Arbeitgeber müsse planen können. Ihm seien daher dauerhafte Fehlzeiten von mehr als sechs – nicht zwingend zusammenhängenden – Wochen im Jahr nicht zuzumuten. Entscheidend sei die Zukunftsprognose: Wenn mit entsprechenden Fehlzeiten auch künftig zu rechnen sei, könne eine Kündigung gerechtfertigt sein. Wenn beispielsweise ein Mitarbeiter wegen eines Unfalls länger ausfällt, dann sei davon auszugehen, dass die Unfallfolgen zu einem bestimmten Zeitpunkt behoben seien – anders als bei einer chronischen Erkrankung. Auch Langzeit-Ausfälle müssten daher nicht unbedingt zur Kündigung führen.

Die Diagnose ist reine Privatsache

„Den Arbeitgeber gehen meine Diagnosen nichts an.“

Stimmt, sagt Stefan Loch. Theoretisch. Praktisch kann es aber anders aussehen. Denn wenn der Arbeitgeber beispielsweise krankheitsbedingt kündigt und der Fall vors Arbeitsgericht geht, dann müsse der Arbeitnehmer durchaus die „Hosen herunterlassen“ und beispielsweise den Arzt von der Schweigepflicht entbinden. Das könne auch dann der Fall sein, wenn der Arbeitgeber nach insgesamt über sechswöchigen Erkrankungen pro Jahr keine Entgeltfortzahlung mehr leistet, weil er davon ausgeht, dass der Arbeitgeber dauerhaft wegen der gleichen Krankheit fehlt und sich dies so fortsetzen dürfte. Denn nach sechs Wochen springen Krankenkassen mit Lohnersatzzahlungen ein. Das Bundesarbeitsgericht habe in einem Fall bereits geurteilt, dass der Arbeitnehmer seine Diagnose offenlegen müsse, um sein Entgelt weiter zu erhalten.

Kranke müssen das Haus hüten

„Wenn ich arbeitsunfähig erkrankt bin, muss ich daheim bleiben und darf keine Veranstaltungen besuchen.“

Es kommt darauf an, sagt hier der Jurist. Pauschal gelte das jedenfalls nicht, erklärt Stefan Loch. Es komme auf die Erkrankung und damit auch auf den konkreten Beruf an. Ein Gerüstbauer mit Sehnenscheidenentzündung in der linken Hand sei sicher arbeitsunfähig, Büroangestellte in der Regel nicht. Da ein Besuch des Fußballstadions die Genesung der linken Hand vermutlich nicht beeinträchtigen werde, sei dieser dann auch während der Krankschreibung erlaubt. Ähnlich sei dies bei psychischen Erkrankungen: Vieles, was der Genesung diene, sei erlaubt. Bei einer Verletzung von Fuß oder Bein dürfte langes Stehen oder Gehen dagegen nicht förderlich sein. Oder ein Indiz dafür sein, dass keine Arbeitsunfähigkeit vorliegt.

Drei Abmahnungen als Grenze

„Der Arbeitgeber muss dreimal abmahnen, bevor er kündigen darf.“

Diese Annahme ist weit verbreitet, nicht nur unter Arbeitnehmern, wie Stefan Loch feststellt. Aber: Aus welchem Märchenbuch die magische Zahl 3 auch immer stammen möge, im echten Arbeitsrecht treffe sie nicht zu. Was stimmt: Vor einer verhaltensbedingten Kündigung, die zu unterscheiden ist von einer betriebsbedingten oder krankheitsbedingten Kündigung, muss grundsätzlich eine Abmahnung erfolgen. Damit wird der Arbeitnehmer auf sein Fehlverhalten hingewiesen und gleichzeitig davor gewarnt, dass er im Wiederholungsfalle mit einer Kündigung rechnen muss. Ausnahmen gibt es auch hier: Wer etwa Kollege oder Chef verprügelt, Material klaut oder mit seiner Arbeitszeit betrügt, sollte gleich mit einer fristlosen Kündigung rechnen. Wie viele Abmahnungen in anderen Fällen erforderlich sind, damit es zur Kündigung „reicht“, ist nicht vorgeschrieben. Das komme drauf an, sagt Stefan Loch. Und zwar auf die Schwere der Pflichtverletzung dem Arbeitgeber gegenüber. Eine einmalige kleine Verspätung bei der Arbeit zum Beispiel dürfte anders einzustufen sein als mehrmaliges 30-minütiges Zuspätkommen.

Antworten auf Abmahnung

„Wenn ich auf eine Abmahnung nicht reagiere, gilt sie als akzeptiert.“

Nein, sagt der Arbeitsrechtler klar. Niemand müsse gegen eine Abmahnung vorgehen. Und Fristen gebe es hier auch nicht – anders als bei einer Kündigung. Es genüge auch, den Vorwurf erst dann zu widerlegen, wenn eine Kündigung vorliege und diese Bezug nehme auf eine Abmahnung.

Ohne Probezeit kein Kündigen

„In meinem Arbeitsvertrag ist keine Probezeit vereinbart. Der Arbeitgeber kann mich also zu Beginn nicht grundlos kündigen.“

Falsch, sagt dazu der Arbeitsrechtler. Denn: Das Kündigungsschutzgesetz, nach dem der Arbeitgeber nur mit hinreichendem Grund kündigen darf, sei erst nach Ablauf von sechs Monaten anwendbar – auch, wenn keine Probezeit vereinbart wurde.

Nur Übergabe-Einschreiben

„Wichtige, fristgebundene Schreiben verschicke ich am besten per Einschreiben, das eine direkte Übergabe an den Empfänger vorsieht.“

Lieber nicht, sagt Stefan Loch. Denn beim Übergabe-Einschreiben muss der Postbote den Empfänger persönlich antreffen. Geht der nicht an die Tür, wenn die Post klingelt, erhält er zwar eine Benachrichtigung, wann und wo er das Schreiben abholen kann. Wenn er das aber erst nach Tagen tut, kann schnell eine wichtige Frist verstrichen sein. Denn als zugestellt gilt das Einschreiben erst, wenn es abgeholt wird. Besser ist es, rät der Jurist, Wichtiges als „Einwurf-Einschreiben“ zu versenden. Denn das landet im Briefkasten und gilt damit als zugestellt – auch wenn der Empfänger nicht anwesend ist. Das gilt übrigens für alle wichtigen Schreiben.

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