Rechtsextreme Ideologen wollen Schluss machen mit der Erinnerungskultur, die half, das beste Deutschland zu schaffen, das es je gab. Ein Appell zur Eigenverantwortung im Wahljahr 2024.

Wohin Massendeportationen in der deutschen Geschichte geführt haben, daran erinnert eindringlich der 27. Januar. Seit 1996 ist das der „Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“. Am