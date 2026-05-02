Wenn Eltern nach einer Trennung Halt suchen, kann das für die Kinder zur Belastung werden.

„Nach der Scheidung meiner Eltern möchte meine Mutter näher zu mir in die Großstadt ziehen. Ich möchte das nicht, hätte gerne Abstand, will sie aber auch nicht verletzen. Was soll ich tun?“

Lieber Ratsuchender! Aus Sicht Ihrer Mutter ist diese Entscheidung nachvollziehbar und verständlich, da sie nun allein ist und gerne näher bei Ihnen sein möchte. Vielleicht erhofft sie sich dadurch mehr gemeinsame Aktivitäten oder Unterstützung im Alltag. Auch Ihre Sicht ist absolut verständlich, und ich kann mir gut vorstellen, dass Ihnen die Nähe zu Ihrer Mutter nun Unbehagen und Sorgen bereitet. Im Voraus alles genau zu klären und Ihrer Mutter deutlich zu machen, dass Sie Abstand möchten und den Kontakt nicht intensivieren wollen, wird sich sicher schwer umsetzen lassen, ohne sie zu verletzen. Außerdem ist vieles gar nicht planbar und ergibt sich erst, wenn die Situation tatsächlich eintritt. Gibt es denn konkrete Gründe, warum Sie Abstand möchten? Sind in der Vergangenheit Dinge vorgefallen, die Sie voneinander entfernt haben? Falls dies der Fall sein sollte, können Sie hier ansetzen und versuchen, Ungeklärtes zu lösen. Sie können liebevoll Ihre eigenen Grenzen zum Ausdruck bringen und Ihre Mutter darauf aufmerksam machen, dass Sie mittlerweile Ihr eigenes Leben haben. Auch wenn sie in Ihre Nähe zieht, heißt das nicht automatisch, dass Sie Dinge tun müssen, obwohl Sie das nicht wollen. Sie müssen Ihre Mutter dabei nicht vor den Kopf stoßen, sondern können ihr veranschaulichen, wie Ihr Leben in der Großstadt aussieht und wie viel Sie selbst zu tun haben. So wecken Sie keine falschen Erwartungen. Eine Großstadt kann für Ihre Mutter jedoch auch eine Bereicherung sein. Es gibt viele Freizeitangebote und mehr Möglichkeiten, neue Kontakte und Freundschaften zu schließen. Helfen Sie Ihrer Mutter doch dabei und geben Sie ihr Impulse, was sie hier alles Spannendes erleben kann. Vielleicht ist es am Ende doch gar nicht so schlimm, und Sie haben sich umsonst viele Sorgen gemacht. Gutes Gelingen für Sie!

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Isabel Asaro arbeitet als systemische Therapeutin in Frankenthal. www.Isabel-Schroth.com

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