Waldhof Mannheim gewinnt des badischen Landespokal gegen den Stadtrivalen VfR. Der Trainer bestätigt seinen Abschied – und die Querelen im Hintergrund verstummen kurz.

Der SV Waldhof Mannheim hat mit einem 3:0 (1:0)- Sieg im Finale badischen Verbandspokals gegen den Oberligisten und Stadtrivalen VfR Mannheim den DFB-Pokal erreicht. Mit dem Erfolg verhinderten die Blau-Schwarzen nach den jüngsten schwachen Spielen und den Querelen um Präsidenten-Berater Thorsten Weck, dass ihre Anhänger auf die Barrikaden gingen – was sie dem Vernehmen nach angekündigt haben sollen. Waldhofs Trainer Luc Holtz bestätigte nach dem Spiel, dass er den Verein nach dieser Saison verlassen wird.

„Ich habe der Mannschaft schon in der vergangene Woche gesagt, dass das heute mein letztes Spiel wird. Wenn Du denkst, es ist schön, besser kann es nicht sein, wir haben eine ordentliche Saison gespielt und Du das Gefühl hast, es ist der beste Zeitpunkt zu gehen, dann soll man das machen“, sagte Holtz. Über die jüngst publik gewordenen Querelen um Weck, der ohne offizielles Amt bei Waldhof dem Vernehmen nach in die Belange der Mannschaft und der sportlichen Führung reinregieren soll, wollte Holtz nicht eingehen. Er sei ein Mensch, der gerne mit allen Menschen gut auseinandergehe.

Mit 57 wäre auch die Rente möglich

Er könne sich vorstellen, in der kommenden Runde, etwa wenn der Waldhof im DFB-Pokal antreten muss, ins Stadion zu kommen. Zu seinen konkreten Zukunftsplänen wollte Holtz indes noch nichts sagen – so auch nicht, ob er zum französischen Erstligisten FC Metz gehen wird, der im Laufe der Saison bei ihm angeklopft haben soll. „Ich bin 57 Jahre, ich könnte jetzt auch in Rente gehen“, sagte er.

Luc Holtz verlässt Waldhof Mannheim. Foto: Ralf Moray

„Der Pokalsieg war grundsätzlich wichtig, um die Saison vernünftig abzuschließen“, sagte auch Kapitän Lukas Klünter. Die Gerüchte, dass er wegen der Weck-Geschichten im Hintergrund gerne zu einem anderen Verein wechseln würde, entkräftete er nicht vollends: „Ich habe noch Vertrag im nächsten Jahr und werde auch versuchen, den zu erfüllen“, sagte er. Hätte der Waldhof, bei dem Terrence Boyd (18.), Lovis Bierschenk (70.) und Julian Rieckmann (83.) gegen den VfR die Tore erzielten, die Partie verloren, dann wäre es laut Klünter wohl „sehr unangenehm“ geworden.

Hauptgegner sind die Anhänger des VfR

Allerdings dürfte das Thema Weck am Alsenweg noch weiter kochen. Die Ultras, die sich offenbar am Freitag mit Präsident Bernd Beetz zur Aussprache getroffen haben sollen, stellten am Samstag jedenfalls auf Burgfrieden. Lediglich in ihrem Stadionheft positionierten sie sich. Ansonsten waren die Hauptgegner der Anhänger des Arbeiterklubs die „Bürgerlichen“ vom VfR.

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