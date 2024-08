Was dieses Mal von der Woche übrig blieb. Das „Sudelbuch“ aus der RHEINPFALZ am SONNTAG.

Bayern: O’ Unfug verzapft is!

Wenn Markus Söder nicht irgendwo einen Hahn in ein Bierfass jagt, pöbelt der bayerische Ministerpräsident am liebsten aus dem Süden gen Berlin. Zuletzt ließ ihn die Wahlrechtsreform jubeln: „Die Wahlmanipulation der Ampel ist entlarvt und richterlich verworfen worden.“ Nur blöd, dass das lediglich einen kleinen Teil der Reform betrifft. Aber da das Urteil nicht in einem Bierzelt verkündet wurde, können dem Don des Südens solche Details schon mal durch die Lappen gehen.

USA: Dreckschleuder Amerika

Der US-Wahlkampf beherrscht die Medien der Welt. Gott sei Dank wird dieser seriös und themenbasiert geführt. Ansonsten käme man ja fast auf die Idee, in der größten Demokratie dieser Welt würde eigentlich nur mit Dreck aufeinander geworfen. Deswegen hat Trumps vorgesehener Vize JD Vance auch Folgendes nicht vom Internet angehängt bekommen: Er habe in seiner Jugend gerne sexuelle Praktiken mit einer Couch verübt, das Ganze in seinem Buch niedergeschrieben und daher bei Ikea Hausverbot. Wäre das wirklich so passiert, müsste man sich ernsthaft Sorgen über den Zustand der USA machen.

Jugend: Der arme Pascal

Die zehn Anwärter für das Jugendwort des Jahres sind da. Darunter: „Nein Pascal, ich denke nicht“, wohl ein Satz aus einer Reality-Show. Wer auch immer dieser Pascal ist, er scheint einiges falsch gemacht zu haben. Denn Internetnutzer verwenden den Satz, um auf kreative Art „nein“ zu sagen.

Olympia: Naturtalent

Kurz geschossen und Silber geholt. So machte es der türkische Schütze Yusuf Dikec beim Olympia-Schießen. Während Konkurrenten Hilfsmittel wie Spezialbrillen brauchten, erledigte das Dikec mit der Hand in der Tasche ganz entspannt. Nur die Zigarette im Mundwinkel fehlte noch.