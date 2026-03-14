Preisrätsel Wahlen in Rheinland-Pfalz: Was stand am Anfang?
Was wurde 1946 in Rheinland-Pfalz gewählt?
a) Der erste Landtag
b) Die beratende Landesversammlung
c) Der Expertenrat
Zu gewinnen gibt’s eine Falttasche, eine Rucksack-Zugtasche und einen Flaschenöffner. Schicken Sie die Lösung bis 18. März an: Rheinpfalz am Sonntag, „Frage der Woche“, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen, E-Mail: ras-pfalz@rheinpfalz.de.
Lösung der jüngsten Frage
b) Die Rebsorte „Rieslieur“ haben wir frei erfunden. Die Gewinner: Holger Schmalfuß (Nordhorn), Petra Falck (Frankenthal), Gabi Braun-Hettesheimer (Weilerbach).