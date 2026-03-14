Die „Pfalzfrage der Woche“ aus der RHEINPFALZ am SONNTAG steht im Zeichen der Landtagswahl.

Was wurde 1946 in Rheinland-Pfalz gewählt?

a) Der erste Landtag

b) Die beratende Landesversammlung

c) Der Expertenrat

Zu gewinnen gibt’s eine Falttasche, eine Rucksack-Zugtasche und einen Flaschenöffner. Schicken Sie die Lösung bis 18. März an: Rheinpfalz am Sonntag, „Frage der Woche“, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen, E-Mail: ras-pfalz@rheinpfalz.de.

Lösung der jüngsten Frage

b) Die Rebsorte „Rieslieur“ haben wir frei erfunden. Die Gewinner: Holger Schmalfuß (Nordhorn), Petra Falck (Frankenthal), Gabi Braun-Hettesheimer (Weilerbach).

