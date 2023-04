Die satirische Sonntagsrede aus der RHEINPFALZ am SONNTAG befasst sich mit dem Viessmann-Verkauf.

er hessische Heizungsbauer Viessmann verkauft seine Wärmepumpen-Sparte an einen US-Konkurrenten. Was auf den ersten Blick ernüchternd für den Wirtschafts- und Klimaschutzstandort Deutschland erscheint, ist tatsächlich Teil einer ausgeklügelten Strategie. Gut unterrichteten Kreise zufolge soll der Viessmann-Verkauf sicherstellen, dass in der Wärmepumpenrepublik in spe Deutschland (bald WRD) alles gut wird. Kein potenzieller Käufer soll dadurch verunsichert oder gar abschreckt werden, dass neben dem verlockenden chinesischen Billigprodukt zu viele teure deutsche Markenwärmepumpen provozierend im Regal rumstehen.