Eine Million ungenutzte Stimmzettel? Das hat es bei Wahlen in Rheinland-Pfalz schon mehrfach gegeben. Wir haben gefragt, was Nichtwähler und Wähler zu ihrer Entscheidung bewegt. Hier eine Auswahl der Antworten.

Die „Wählerinnen und Wähler“ – das sind nicht mehr so viele. Gerade einmal 65 Prozent der Wahlberechtigten waren das noch bei der jüngsten Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2021 und bei der Europawahl 2019. Noch etwa zwei Prozentpunkte niedriger lag im Schnitt die Beteiligung bei den Kommunalwahlen 2019. Nur bei der jüngsten Bundestagswahl 2023 lag die Wahlbeteiligung bei 77 Prozent. Bei den meisten Wahlen bleibt also ein gutes Drittel der Menschen, die wählen dürften, daheim (und macht auch keine Briefwahl). In Rheinland-Pfalz mit rund drei Millionen Wahlberechtigten sind das über eine Millionen Nichtwähler. Unsere Frage an die Leserinnen und Leser lautete wertfrei: Wählen gehen oder nicht wählen gehen? Hier die Antworten.

„Selbstverständlich gehe ich wählen. Ich betrachte es als meine freiwillige Pflicht, mitzuentscheiden, wer in meinem Ort, meiner Stadt, meinem Kreis, meinem Land oder auch in Europa regieren kann. Nicht wählen zu gehen, ist für mich ein großer Fehler.“ (Hermann-Josef Hartmann, Otterbach)

„(...) Freie Wahlen sind ein Privileg, das so vielen Menschen auf der Welt nicht gewährt wird und das viele hierzulande nicht mehr zu schätzen wissen. Ich hatte kurz vor den Landtagswahlen 2021 einen (...) Termin für die operative Entfernung eines Kleinhirntumors, also forderte ich Briefwahlunterlagen an, zur Sicherheit. Es kam anders: Die OP wurde nicht nur vorverlegt, ich musste auch wegen Komplikationen (...) sehr viel länger in der Klinik bleiben als gedacht. Die Unterlagen erreichten mich also nicht mehr rechtzeitig und als ich am Freitag vor der Wahl (...) endlich zu Hause war, hatte ich keine wirklich sichere Möglichkeit mehr, den Stimmzettel pünktlich auf den Weg zu bringen. Also bin ich am Wahltag an Walkingstöcken die 500 Meter zum Wahllokal gegangen, oder besser: gekrochen. (...) Demokratie ist ein kostbares Gut. Niemals würde ich es verschwenden.“ (Antje Hofmann, Neustadt)

„Viele, mit denen man ins Gespräch kommt über Politik (...), äußern sich ungefähr so: Ich weiß überhaupt nicht, wen ich wählen soll. Die sind alle gleich, stopfen sich die Taschen voll und dann obendrauf auch noch satte Pensionen. Auf nicht wenige gewählte Politiker trifft diese Kritik auch zu. Fachliche Inkompetenz, gepaart mit unmoralischem Verhalten sind eine äußerst negative Erscheinung. Politikverdrossenheit ist eine logische Folge. (...) Es gibt zu unserer Demokratie bei aller Kritik keine gute Alternative. (...) Kurz und gut: Wählen gehen, auch wenn ich mit der einen oder anderen Partei nur wenig Übereinstimmung habe.“ (Gerhard Bayer, Ludwigshafen)

63 Prozent – das war die Wahlbeteiligung bei den Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz im Jahr 2019. Foto: Bodo Schackow/dpa

„Noch nie habe ich, 75, eine Wahl versäumt, wobei ich vor 50 Jahren gieriger aufs Wählen war. Ich habe Freunde, die sagen, sie gehen nicht mehr wählen, weil das eh nichts bringt. Ich verstehe, dass Menschen resignieren. Dass sie Angst haben um ihre Rente oder wegen der Weltlage, die auf die Stimmung drückt. Aber ich sage: Unbedingt wählen gehen – bei Abwesenheit Briefwahl machen!“ (Heinz Aumüller, Münchweiler an der Rodalb)

„(...) Wer in einem demokratischen Staat leben will, soll sich daran auch aktiv beteiligen und wählen gehen. (...) Wer nicht wählen will, soll die Demokratie verlassen! Wer mit der Regierungsarbeit nicht zufrieden ist, soll dies auf dem Wahlzettel zum Ausdruck bringen. Lieber den Wahlzettel ungültig machen, als aus verärgertem Protest eine ungeliebte Partei wählen!“ (Meinhard Holstein, Kaiserslautern)

„Ich gehöre zu beiden Gruppen. Ich habe seit über 40 Jahren keine Wahl (...) ausgelassen, doch dieses Jahr werde ich wohl nicht wählen gehen, vermutlich auch nicht zur kommenden Bundestagswahl. (...) Ich wurde vor einiger Zeit von einem Lokalpolitiker der CDU gefragt, welche politischen Entscheidungen ich gut finde. Ich habe überlegt, mir ist aber keine wirklich Gute in den letzten Jahrzehnten eingefallen. (...) Seit über 30 Jahren kritisiere ich, dass es bei der Rente (...) keine geeigneten Maßnahmen gibt, die das System nachhaltig machen. Ich kritisiere auch die Abschaffung der Wehrpflicht und das Kaputtsparen der Bundeswehr. Schulden machen ist in wirtschaftlich schwierigen Situationen völlig in Ordnung, um die Konjunktur anzukurbeln beziehungsweise die Infrastruktur zu erhalten, nicht aber um den Lebensstandard der Rentnergeneration jahrzehntelang auf dem gleichen Niveau zu halten wie das der arbeitenden Bevölkerung (dafür war die gesetzliche Rente nie gedacht). Geld wird für völlig sinnfreie Projekte wie Stuttgart 21 verschleudert, während unsere Schulen marode sind. (...) Bisher habe ich (...) immer das kleinere Übel gewählt. Jetzt stehe ich vor dem Problem, dass es kein kleines Übel mehr gibt. Die etablierten Parteien interessieren sich (...) nicht mehr dafür, was der Bürger wünscht (...). So auch der oben genannte Politiker, der mir eine grundsätzlich negative Einstellung unterstellt und meine Kritik offensichtlich als Majestätsbeleidigung empfunden hat. Jede Partei, die ich wählen würde, sähe das als Bestätigung ihrer Position. Aber genau das will ich eben nicht. (...)“ (Jürgen Blau, Mutterstadt)

„Meine