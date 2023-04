Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Während China oder auch Russland ihre Zukunft jeweils als logische Rückkehr zu einstiger imperialer Größe verstehen, blicken die Europäer zerknirscht auf ihre koloniale Geschichte zurück. Ein Gespräch über Nationalismus und die neue Weltordnung mit dem Politikwissenschaftler Herfried Münkler. Von Wolfgang Blatz