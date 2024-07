Der Klimawandel fördert die Einwanderung gefährlicher Pflanzen bei uns.

Im Schulkindalter war unser Ferienhöhepunkt der obligatorische Besuch im Mannheimer Luisenpark. Meine Mutter hat jedes Jahr Äste und Triebe von interessanten Pflanzen und Sträuchern abgeknipst und in ihrer Tasche verschwinden lassen – Ableger für den heimischen Garten. Dieser verwandelte sich einmal innerhalb von nur zwei Jahren in eine Herkulesstauden-Landschaft, nachdem meine Mutter einen Ableger des Riesen-Bärenklaus aus Mannheim mitgebracht hatte. Er wurde in den 1960ern aus dem Kaukasus importiert, keimt sehr schnell und sondert Substanzen ab, die heimische Pflanzen plattmachen und bei Menschen den natürlichen Sonnenschutz der Haut auflösen. Die Berührung kann auch Fieber, Schweißausbrüche und Kreislaufschocks hervorrufen. Der Klimawandel fördert die Ausbreitung solcher invasiver Pflanzen, denn sie sind oft trocken- und hitzebeständig und setzen sich gnadenlos gegen heimische Gewächse durch. Manche Kommunen fordern dazu auf, Riesen-Bärenklau im öffentlichen Raum zu melden, damit er bekämpft werden kann. Es hat auch meine Mutter viel Mühe und Zeit gekostet, unseren Garten von ihm zu befreien.