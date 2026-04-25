Sektgläser statt Verkehrsschilder: In einer Münchner Fahrschule kann man Sand aus aller Welt bestaunen. Dahinter steckt eine ganz besondere Botschaft.

Ein Schaufenster voller Sektgläser, darüber Nummern auf weißem Grund mit Ländernamen. Für eine Fahrschule im Münchner Westend ein recht ungewöhnlicher Anblick. Ob die alle geleert wurden, um auf die bestandene Führerscheinprüfung anzustoßen? Michael Fuhrmann schüttelt den Kopf und lacht. Sie dienen dem Fahrschullehrer nicht für alkoholischen Inhalt, sondern für seine Leidenschaft: dem Sammeln von Sand. Fuhrmann geht zu einem der beiden Schaufenster und holt ein Glas mit einem goldfarbenen Aufkleber heraus. Auf dem Sticker steht die schwarze Ziffer Eins. Es ist halb gefüllt mit gräulichem Sand. Er stammt aus Sri Lanka. Fuhrmann erzählt, wie er dort 1983 am Strand saß und dem Spiel der Wellen zusah, die den Sand an den Strand spülen. „Die Faszination lag darin, zu erkennen, dass es ein besonderer Moment war und dieses Bewusstsein zu entwickeln, dass das Leben vielleicht auch eine Ansammlung von Momenten ist. Also das, was wir heute als Zeit bezeichnen. Das war für mich der Beginn, diese Momente in Form von Sand zu sammeln“, sagt er.

Zunächst in Marmeladengläsern oder sonstigen Haushaltsbehältnissen. Doch nach 20 oder 30 Sandproben aus verschiedenen Ländern der Welt, in die er gereist war, wurde ihm die Unordnung zu groß. Er wollte den Sand besser präsentieren und kam auf die Idee, ihn in Sektgläser zu füllen und diese mit Nummern und den Fundorten zu versehen.

Menschen aus mehr als 70 Nationen unterrichtet

Als Michael Fuhrmann sich 1997 mit seiner Fahrschule im Münchner Westend selbstständig machte, stellte er sie ins Schaufenster. „Viele gehen vorbei und sagen, das passt doch thematisch nicht zu einer Fahrschule, aber ich finde genau das Gegenteil ist der Fall. Schließlich machen wir die Leute mobil“, sagt Fahrlehrer Benjamin Schneider, ein Mitarbeiter von Fuhrmann. „So können sie überall hinfahren, in all die Länder, aus denen der Sand stammt oder sich dort ein Auto mieten.“

Der Sand im Schaufenster stammt aus der ganzen Welt, wie die mehr als 3000 Menschen, die Fuhrmann bislang während seiner Selbstständigkeit für den Führerschein geschult hat. Er hat bislang im Westend Menschen aus mehr als 70 Nationen unterrichtet. Der jüngste Fahrschüler sei 16 Jahre alt gewesen, seine älteste Schülerin 74. Die riefe ihn heute noch an, wenn sie mit dem Auto auf Ausflügen am Ziel angekommen sei. „Der macht das Autofahren richtig Spaß“, sagt er.

Michael Fuhrmann ging nach dem Besuch der privaten Handels- und Wirtschaftsschule in Garmisch-Patenkirchen zur Bundeswehr nach Murnau. Als Teenager lernte er Segelfliegen und ist bis heute im Segelsport aktiv. 1983 kam er nach München. Dort machte er eine Ausbildung als Fahrlehrer. Seit 29 Jahren ist er mit seiner Fahrschule Fuhrmann im Münchner Westend selbstständig. Fuhrmann ist überzeugt davon, dass jeder den Führerschein schaffen kann, auch wenn laut TÜV-Verband 2025 über alle Klassen hinweg die durchschnittliche Nichtbestehensquote, das heißt in Erst- und Wiederholungsprüfungen zusammen auf hohem, weitgehend konstanten Niveau lag.

Im Schaufenster von Fuhrmanns Fahrschule gibt es Sand aus aller Welt zu bestaunen. Foto: Marion Brucker

Der Anteil nicht bestandener theoretischer Prüfungen lag 2025 und 2024 bei 41 Prozent, bei der praktischen Prüfung 2025 bei 31 Prozent und damit einen Prozentpunkt mehr als im Jahr 2024. Dies liege auch an den gestiegenen Anforderungen und der Dichte im Verkehr, meint Fuhrmann. Er hält die derzeitige Diskussion um den Führerschein für ein „Unding“, nur um ihn preiswerter zu machen. Zwischen 3000 Euro und 4000 Euro kostet aktuell laut Fuhrmann ein Führerschein. Er warnt davor, aufs Geld zu schauen. „Hauptsache, unsere Kinder kommen abends wieder gut nach Hause und landen weder im Krankenhaus noch auf dem Friedhof“, sagt der fünffache Vater. Eine gute Ausbildung ist ihm wichtig. Wenn jemand etwas mit Bewegung zu tun habe, sei es mit Fliegen oder Autofahren, sei es wichtig, im Hier und Jetzt zu sein, um keinen Unfall zu verursachen. „Das ist auch eine ziemlich schwierige Aufgabe für uns als Fahrlehrer, die Leute auf den Punkt zu bringen“, meint er. Er habe deshalb Zusatzausbildungen gemacht, darunter psychologischer Berater und Kraftfahrzeugeignungsberater. Und so helfe er seinen Schülerinnen und Schülern, wo er könne, bringe auch Menschen, die nach einem Unfall traumatisiert seien und sich nicht mehr ans Steuer trauten, zu neuem Vertrauen.

Sand vom Ende der Welt

Und so manch einer bedankt sich mit Sand bei ihm. 163 Gläser mit Sand stehen mittlerweile in den beiden Schaufenstern links und rechts der Tür zur Fahrschule. In Glas 164 steckt bisher nur eine Haftnotiz mit dem Fundort: Punta Arenas Patagonien, Chile. Diesen hat ihm ein ehemaliger Fahrschüler aus dem Urlaub mitgebracht. Aber auch Freunde, Bekannte, seine fünf Kinder und Menschen aus der Nachbarschaft beschenken ihn mit Sand. Rund zwei Drittel seiner Sammlung stammt von ihnen.

Da ist der Sand, den ihm seine Tochter Mia aus Alicante in Spanien mitgebracht hat, aber auch Raritäten vom anderen Ende der Welt. Fuhrmann holt Glas 140 aus dem Schaufenster, lässt den Sand aus dem Sektglas auf seine Hand rieseln. Er ist immer wieder fasziniert von der unterschiedlichen Struktur jedes Sandes. „Dieser fühlt sich schwerer an als sonst“, sagt er. Die schwarz-grau verriebenen Steinchen stammen von der unbewohnten Elefanteninsel 245 km von der Spitze der antarktischen Halbinsel entfernt. Sand Nummer 160 hat ihm jemand aus dem Westend geschenkt, der einst selbst eine kleine Sammlung hatte. Es ist vulkanischer Sand aus Kreta – schwarz, fast blau schimmernd. 114 dagegen ist hell und gelblich. Er stammt aus dem Südchinesischen Meer. Daneben Sand 115. Der kommt aus Angkor Watt in Kambodscha, der größten buddhistischen Tempelanlage der Welt.

Vom Buddhismus ist Fuhrmann seit seinem ersten Aufenthalt in Sri Lanka fasziniert. Es ist sein Lieblingsland geworden. Mehr als 40-mal hat er es bereist und so findet sich in seiner Sammlung immer wieder Sand aus verschiedenen Regionen Sri Lankas. Bald wird er wieder hinfliegen und den nächsten Moment Sand im Sektglas einfangen.

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Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.