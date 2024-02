Was dieses Mal von der Woche übrig blieb. Die RaS-Redaktion

SUV: Abgestellt

18 Euro Parkgebühr pro Stunde: In der Pariser City wird’s für SUV-Fahrer teuer. Dreimal so viel wie bisher sollen sie künftig berappen und zum besseren Klima beitragen. Gut, ob es den Fahrern der rollenden Festungen dort was ausmacht, ist eine andere Frage. Zumal kaum zehn Prozent der Pariser Autos betroffen sind. Die Idee hat dennoch Charme. Zum Beispiel für deutsche Kitas und Schulen. Zufahrt nur für Zahlende: 20 Euro fürs Entladen von Racker und Ranzen, 50 fürs Parken am Schulbus-Halt, 200 für die Einfahrt ins Klassenzimmer. Da würde die klamme Staatskasse fröhlich klingeln.

Streiks 1:

Ausgebremst

Erst stehen die Züge rum, dann die Flugzeuge und jetzt streiken auch noch die Arzthelferinnen. Im März geht’s dann wieder von vorne los. Erst die Züge, dann ... Sie wissen schon. Wir hätten da einen Vorschlag: An einem Tag streiken einfach alle mal. Das wäre doch gerecht, oder? In diesem Sinne...

Streiks 2:

S T R E I K!

Siehe oben.

Hubert Aiwanger:

Auf Linie gebracht

Kernig ist er ja, der Aiwanger Hubert. Halt ein Bilderbuch-Bayer und ein echter Stammtisch-Politprofi. Und dabei so fix flexibel. Denn die Kehrtwende, die der Bundesvorsitzende der Freien Wähler in Sachen AfD hingelegt hat, kam flott. So flott, dass sein rheinland-pfälzischer Kritiker Stephan Wefelscheid seinen Erfolg kaum auskosten konnte. Der hatte ja den Bayern dafür gerügt, dass er sich vor den Anti-Demos drücke, nicht klar Position beziehe zur AfD. Zu linksunterwandert, hatte der Bayer zurückgeknurrt, sich aber dann flugs als oberster Feuerwehrmann für eine Brandmauer gegen die AfD stark gemacht. Respekt! Da könnte sich der Söder Markus von der CSU glatt noch ein Scheibchen abschneiden.