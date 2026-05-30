Oslo feiert in diesem Jahr 125 Jahre Friedensnobelpreis. Dessen Geschichte kann man im Nobel-Friedenszentrum näherkommen.

Von Dörte Nohrden

Nur einen Steinwurf von der Sentralstasjon entfernt eröffnet sich einer der schönsten Panoramablicke Oslos. Einem abstrakten Eisberg gleich scheint die glitzernde Oper im Fjord zu treiben. Zehntausende Marmorblöcke verkleiden das begehbare Dach. Am anderen Ufer tapsen Unerschrockene schon frühmorgens dampfend aus schwimmenden Saunas und wagen jauchzend ein Tauchbad im Hafenbecken.

Gen Süden schweift der Blick über die Wasserweite. Möwen segeln durch einen rosa leuchtenden Himmel und landen krakeelend auf dem Wasser. Spaziert man ums Opernhaus, rückt das Wohn- und Kulturquartier Bjørvika ins Blickfeld – das neue Architekturensemble der 720.000-Einwohner-Stadt. In den Mittelpunkt drängelt sich ein quaderförmiger Gigant, rund 60 Meter hoch: das Munch Museum. Es ist gefüllt mit Edvard Munchs Meisterwerken wie „Der Schrei“ oder „Der Tanz des Lebens“. Die obersten Stockwerke neigen sich neugierig über die Bucht – und bieten tolle Ausblicke.

Das neue Nationalmuseum für Kunst, Architektur und Design

Eine schmale Brücke führt Flaneure von Sukkerbiten – einem schwimmenden Saunahüttendorf – hinüber ins Wohnviertel Sørenga. Zuvor befand sich hier ein Containerhafengelände. Ein Blick zurück offenbart den Hochhauskomplex namens „Barcode“, die neue Skyline der norwegischen Hauptstadt. Vor 20 Jahren noch stand nichts von alledem hier. Vielmehr versperrten Straßen und Hafenindustrie den Zugang zum Fjord.

Drei Promenadenkilometer westlich staunt man über Oslos jüngstes architektonisches Flaggschiff. An der Aker Brygge eröffnete 2022 das Nationalmuseum für Kunst, Architektur und Design – mit über 400.000 Objekten das größte Nordeuropas. Auch hier dürfen sich Besucher an bedeutenden Werken Edvard Munchs erfreuen, der – wie der Dramatiker Henrik Ibsen oder der Komponist Edvard Grieg – (nicht nur) Norwegens kulturelles Erbe prägte. Genauso wie ein weiterer Zeitgenosse aus dem 19. Jahrhundert, der jedoch niemals hier lebte: der Schwede Alfred Nobel.

Ins Karree des über Eck erbauten Nationalmuseums fügt sich kontrastierend das Nobel Peace Center ein. Flankiert vom monumentalen Nationalmuseum aus grauem Schiefer wirken die cremefarbenen historischen Fassaden des Bahnhofsgebäudes von 1872 filigran und miniaturhaft. In seiner einst belebten Eingangshalle kreuzen sich noch heute viele Wege. Statt Zugtickets kaufen Besucher Eintrittskarten für das Museum zur Geschichte des Friedensnobelpreises.

Die Wissbegier des Alfred Nobel

Lauscht man dem Museumsguide Gregory Bakken auf einer geführten Tour, begann diese alles andere als friedvoll: „Nobels Vater baute in Russland ein erfolgreiches Unternehmen für Unterseeminen auf“, erzählt der 75-Jährige, der seinerseits auf drei Jahrzehnte humanitäre Feldarbeit in Krisengebieten zurückblickt. Der 1833 in Stockholm geborene Sprössling Alfred, eher introvertiert, hegte vielmehr eine Leidenschaft für die Literatur – und für Naturwissenschaften. „Mit elf Jahren hat er sich bereits gute Chemiekenntnisse angeeignet“, sagt Bakken, „und mit 15 sprach er fünf Sprachen.“

Der unternehmerischen Familientradition verpflichtet, experimentierte Nobel auf der Suche nach lukrativen Erfindungen mit dem hochexplosiven Sprengstoff Nitroglyzerin. Seinem jüngeren Bruder Emil und weiteren Labormitarbeitern sollte dies bei einer Explosion das Leben kosten. Stockholm verbot fortan Experimente in der Umgebung. Dies brachte Alfred Nobel an den Hamburger Elbvorort Krümmel. Dort gelang ihm mit der Beimischung von Kieselgur, die er aus dem Sand der Elbdünen gewann, schließlich der Durchbruch zu einem sichereren Sprengstoff: Dynamit.

Nobel gründete Fabriken von Prag über Glasgow bis Lissabon, reiste – und wurde schwerreich. Das Dynamit diente dem Berg- und Tunnelbau, jedoch auch der Rüstungsindustrie. „Er war unglaublich erfolgreich, außer in einer Sache“, so Bakken, „in seinem Privatleben.“ Man könnte behaupten: zum Glück für die Nachwelt.

Nur der Friedenspreis wird in Norwegen vergeben

Denn in Ermangelung einer Herzensdame suchte er, 43 Jahre alt und mittlerweile in Paris lebend, per Zeitungsannonce nach einer Sekretärin und Haushälterin. Die Österreicherin Bertha Kinsky bekam nicht nur den Job, sondern „nach nur einer Woche auch einen Heiratsantrag“, sagt Bakken. Sie lehnte dankend ab, blieb nur kurz und heiratete bald darauf Arthur von Suttner. Dennoch blieb sie, die nach den Gräueln des Deutsch-Französischen Kriegs zur Friedensaktivistin wurde und den weltbekannten Anti-Kriegsroman „Die Waffen nieder!“ schrieb, lebenslang über eine Brieffreundschaft mit Alfred Nobel verbunden. Sie war es, die den Dynamit-Fabrikanten zur Stiftung eines Friedensnobelpreises inspirierte.

Nobel starb am 10. Dezember 1896. Per Testament verfügte er, dass mit dem Stiftungsvermögen Personen und Organisationen ausgezeichnet werden sollten, die im Jahr zuvor „der Menschheit den größten Nutzen geleistet haben“. Seit 1901 werden in Stockholm die prestigeträchtigen Nobelpreise für Medizin, Physik, Chemie, Literatur verliehen – der Preis für den Frieden hingegen in Oslo. „Bis heute wissen wir nicht, weshalb Nobel für den Friedenspreis Norwegen wählte“, so Bakken.

Das Jahr 2026 markiert bereits 125 Jahre Friedensnobelpreis. Zwei Weltkriege hat er überdauert. Seit Anbeginn berät und entscheidet ein fünfköpfiges, vom norwegischen Parlament gewähltes Komitee über die Laureaten. Seit dem 31. Januar sind die diesjährigen Nominierungen nun abgeschlossen. Gespannt wird die Welt wieder nach Oslo blicken, wenn der nächste Preisträger Anfang Oktober verkündet und am 10. Dezember im Rathaus empfangen werden wird. Denn seine symbolische Wirk- und Strahlkraft ist bis heute ungebrochen – vielleicht wichtiger denn je.

Oslo

Anreise

Mit dem Flugzeug mit Zwischenstopp von Stuttgart nach Oslo Gardermoen (etwa www.sas.com oder www.lufthansa.com), weiter mit der Bahn zur Oslo Sentralstasjon (www.entur.no). Alternativ per Oslo-Fähre ab Kiel (www.colorline.de).



Unterkunft

Nächtigen wie Preisträger im Grand Hotel Oslo in der Karl Johans Gate unweit der Aker Brygge. Neben eleganten Suiten laden erschwinglichere DZ zu einer exquisiten Übernachtung im 1874 eröffneten Luxushotel ein. Für alle zugänglich: das Palmen Restaurant (auch mit Afternoon Tea) und die Eight Rooftop Bar. DZ/Nacht ab 230 Euro, www.grand.no/en. Eine komfortable Unterkunft ist das 13 Etagen aufragende Thon Hotel Panorama im historischen Zentrum Oslos; DZ/Nacht ab 130 Euro, www.thonhotels.com.



Aktivitäten

Nobel Peace Center: geöffnet Juni bis August täglich 10–18 Uhr. Eintritt ca. 15,40 pro Person, Kinder kostenlos. Führungen zum Friedensnobelpreis auf Englisch Sa. und So. um 12 und 14 Uhr. www.nobelpeacecenter.org.

Die schwimmende Sauna Oslo Badstuforening Kinder ca. 8 Euro, www.oslobadstuforening.no.



Allgemein

Oslo Tourismus, www.visitoslo.com.

Info

Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.