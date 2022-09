Es ist erst wenige Wochen her, dass Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) behauptete: „Wir haben ein Gasproblem, kein Stromproblem.“ Nun, inzwischen haben wir ein Stromproblem. Genauer: ein Strompreisproblem. Der Börsenpreis hat sich binnen eines Monats fast verdreifacht.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat angesichts der hohen Energiepreise eine Reform des Strommarktes in der EU angekündigt. „Die in die Höhe schießenden Strompreise zeigen gerade aus verschiedenen Gründen die Grenzen unseres jetzigen Strommarktdesigns auf“, sagte von der Leyen bei einer internationalen Konferenz in Slowenien am Montag. Die Kommission arbeite an einer Notfallmaßnahme und an einer Strukturreform des Strommarktes, berichtete sie.

Am europäischen Strommarkt werden die Preise zur Zeit vor allem von Gaskraftwerken vorgegeben. „Auch wenn nur ein Fünftel des Stroms in Europa aus Erdgas produziert wird, üben die aktuell hohen Gaspreise Druck auf den Strommarkt aus“, sagte der Energieexperte Sebastian Rausch vom Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim in einem Interview mit der RHEINPFALZ am SONNTAG Anfang des Jahres.

Der Grund dafür liegt im Preisbildungsmechanismus des europäischen Strommarktes, der sogenannten Merit-Order. Die Logik der Merit-Order sieht vor, dass das letzte – und somit teuerste – Kraftwerk, das in einer Viertelstunde noch zur Bedienung des Strombedarfs benötigt wird, den Strompreis in diesen 15 Minuten bestimmt. Da aufgrund der gestiegenen Stromnachfrage und hoher Preise für Kohle und CO 2 zurzeit häufig Gaskraftwerke den Strompreis festlegen, deren Betrieb aufgrund der hohen Gaskosten besonders teuer ist, ist der Strompreis mit dem Gaspreis gestiegen.

Experten warnen vor Markteingriffen, um den Strom- vom Gaspreis zu entkoppeln. „Den Merit-order-Preismechanismus kann man, glaube ich, nur dauerhaft aussetzen, wenn man den Markt radikal zentralisiert“, sagte der Ökonom Georg Zachmann von der Brüsseler Denkfabrik Bruegel. Eine Reform ist aus seiner Sicht langwierig und politisch unrealistisch, auch wegen unterschiedlicher Interessen der Länder und Energiefirmen.