Verzicht kann Ordnung ins Leben bringen und neue Freiräume schaffen.

Viele Menschen leben in einer Art krankmachendem Überfluss. Sie beschäftigen sich mit allen möglichen Themen gleichzeitig. Sie tun das aber nicht, weil sie es für gut halten, sondern weil sie bewusst und oder unbewusst gesellschaftlichen Normen, ihrem Nachbarn oder Freundeskreis nacheifern. Eine junge Bekannte hat mir erzählt, wie sehr sie darunter leidet, wenn Freunde „weiter“ sind als sie im Leben, verheiratet sind, Kinder haben, ein Haus, oft in Urlaub fahren. Das hat mich beschäftigt. Wer sich so überfordert fühlt, sollte damit beginnen, sein Leben zu entrümpeln und notfalls auch seinen Bekanntenkreis aufzuräumen. Ein minimalistisches Leben muss ja nicht bedeuten, dass wir in eine Waldhütte ziehen. Aber bei großen Entscheidungen zu fragen, was man tatsächlich braucht, kann schon helfen. Viele Studien zeigen, dass ein einfacheres Leben und ein bewusster Konsum auch zufriedener machen.