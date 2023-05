Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die „Pfalzfrage der Woche“ aus der RHEINPFALZ am SONNTAG führt uns an verschiedene Orte – aber nicht immer in die richtige Richtung.

Welchen Ort gibt’s nicht in der Pfalz?

a) Schmalenberg

b) Breitenbach

c) Kurzenhausen

d) Langweiler